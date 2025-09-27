Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno y Carolina España, el jueves en el Parlamento. María José López / Europa Press

Juanma Moreno responde a las críticas al paquete fiscal con el anuncio de que habrá más bajadas

Condena unánime al partido de Puigdemont por decir que la Junta reduce impuestos «con el dinero de los catalanes»

Héctor Barbotta

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

El paquete de reducciones fiscales anunciado por el Gobierno andaluz no está cerrado. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reaccionado a las críticas contra los ... anuncios de bajadas de impuestos lanzados esta semana adelantando que aún habrá más reducciones.

