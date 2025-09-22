Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno, con los consejeros de Indutria, Jorge Paradela, y de Economía, Carolina España. j. a.
Política andaluza

Juanma Moreno reclama inversión en la red eléctrica para no ralentizar el resurgimiento industrial andaluz

El presidente inaugura en Puerto Real el Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación avanzada

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:11

«Que no se pierda una sola oportunidad». Con la expresión de este deseo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a reclamar ... que Andalucía no quede al margen de las inversiones necesarias en la red eléctrica en un momento en el que el desarrollo de las energías limpias han alcanzando su punto más alto en la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  2. 2 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  3. 3 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  4. 4

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  6. 6

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  7. 7 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  8. 8 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  9. 9

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  10. 10 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juanma Moreno reclama inversión en la red eléctrica para no ralentizar el resurgimiento industrial andaluz

Juanma Moreno reclama inversión en la red eléctrica para no ralentizar el resurgimiento industrial andaluz