Juanma Moreno reclama inversión en la red eléctrica para no ralentizar el resurgimiento industrial andaluz

«Que no se pierda una sola oportunidad». Con la expresión de este deseo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a reclamar ... que Andalucía no quede al margen de las inversiones necesarias en la red eléctrica en un momento en el que el desarrollo de las energías limpias han alcanzando su punto más alto en la comunidad.

Durante su intervención en el acto de inauguración del nuevo Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) en Puerto Real, Moreno destacó el liderazgo que Andalucía ha conseguido en la generación de energía gracias a la apuesta por las renovables y el papel que ello puede jugar en lo que llamó resurgimiento industrial de la comunidad, pero advirtió de que para que las oportunidades que ello genera no se malogren es necesario que la comunidad no quede al margen de las inversiones estatales en la red que permite evacuar esa electricidad.

El presidente pidió al Gobierno central que no deje a Andalucía sin la red eléctrica que necesita para que los proyectos industriales que están llegando a la comunidad puedan desarrollarse y no se forme un cuello de botella con las energías limpias que se generan en el territorio y que la han convertido en líder en esa materia.

Moreno recordó que Andalucía es la primera potencia fotovoltaica y aspira a ser la primera potencia en renovables de España y de Europa, un objetivo que está al alcance de la mano, aunque para que ello tenga repercusión directa en el desarrollo industrial son necesarias «esas grandes conducciones, esas grandes tuberías eléctricas que nos permitan evacuar la electricidad que afortunadamente ya sí se produce en Andalucía gracias al sol, gracias al viento y gracias a otras condiciones».

Compatible

El presidente reivindicó el desarrollo industrial de Andalucía y tras apuntar que ese objetivo es compatible con otros sectores económicos importantes para la economía regional como el agrario o el turístico, destacó que la industria genera empleo de calidad y es muy difícil de deslocalizar una vez que se encuentra implantada.

Señaló que el sector industrial andaluz lleva nueve meses consecutivos de crecimiento y que durante el primer semestre del año ese crecimiento fue doce veces superior a la media española.

«Hemos entendido al conjunto de la sociedad que necesitamos tener más peso industrial, que la industria da mejores puestos de trabajo, más estables, de mayor calidad y por tanto también con mejores niveles salariales -afirmó-. En definitiva hemos entendido todos que tenemos que apostar por la industria».

El Centro de Fabricación Avanzada ha supuesto una inversión de más de 18 millones de euros, y según el Gobierno andaluz está llamado a ser la nueva llave de la innovación industrial de Andalucía.

Cuenta con 1.700 metros cuadrados de instalaciones y equipamiento de última tecnología y permitirá a las empresas desarrollar proyectos innovadores, ya que servirá de punto de encuentro entre universidades, centros tecnológicos y las empresas.