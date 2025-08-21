Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, junto a Carolina España, Antonio Sanz, Elías Bendodo, Patricia Navarro, Rocío Díaz y Francisco de la Torre. Marilú Báez

Juanma Moreno rechaza la quita de la deuda y la califica de «condición» del independentismo

Lamenta la gestiónde Sánchez en los incendios que han asolado a España y pasa la responsabilidad de la tasa turística al Ejecutivo

Matías Stuber

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:19

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo ayer en Málaga. Es habitual en estos días ver a líderes de los diferentes partidos ... en la capital, aprovechando el marco que brinda la feria. Acompañado por otros cargos del partido, entre ellos Elías Bendodo, Carolina España, Patricia Navarro o Francisco de la Torre, atendió a los medios de comunicación en el Palmeral de las Sorpresas. Desde ahí, rechazó otra vez la quita de la deuda que quiere aprobar el Gobierno, al considerar que se trata de una «condición» del independentismo. «¿Quién es la comunidad más endeudada? Cataluña. Por tanto, son ellos los que lo están solicitando. «Nosotros no tenemos ese nivel de deuda», añadió y abogó por una solución estructural al problema de la financiación autonómica. En este sentido, recordó que la propia María Jesús Montero, como consejera de Hacienda, ya rechazó la misma quita de deuda que ahora quiere materializar. «Estamos, una vez más, ante una herramienta que solo garantiza la supervivencia del Gobierno», añadió.

