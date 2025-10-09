Juanma Moreno promete auditar también el resto de cribados de cáncer en Andalucía: «Vamos a poner solución a este problema» «Vamos a trabajar para poner solución a este problema», ha sentenciado el presidente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz.

Europa Press Jueves, 9 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves ante el Pleno del Parlamento a auditar no sólo el programa sobre el cribado de cáncer de mama, sino también los relativos a otros tipos de cáncer, como el de colon y cérvix. Así lo ha manifestado durante su debate con el portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control del Pleno de la Cámara.

«Vamos a trabajar para poner solución a este problema», ha sentenciado el presidente en relación con la crisis sanitaria por los errores en el programa de cribado de cáncer de mama, que ha llevado a la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud.

Ha manifestado que además del plan de choque dotado con 12 millones que ayer se presentó en el Consejo de Gobierno para el programa de cribado de cáncer de mama, ha manifestado que se va a crear una unidad de refuerzo para el cáncer de mama en el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, donde también se ubicará una unidad de refuerzo el cribado de cáncer de colon, con sala de endoscopia y una aplicación de inteligencia artificial.

Concretamente, según ha señalado, con una inversión de cuatro millones de euros, se va a extender a toda Andalucía el proyecto piloto en ese ámbito del cáncer de colon que se ha hecho en el hospital Reina Sofía de Córdoba «con un notable éxito».

Moreno ha señalado que, sin duda, lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama es un «problema importante, pero que evidentemente tiene solución, eso sí, desde el rigor y desde la seriedad». Asimismo, ha insistido en defender que su gobierno, a diferencia de lo que hacen otros gobiernos, ha reconocido el problema, lo ha identificado y lo intenta solucionar «con muchas dificultades en un sistema tan grande y tan amplio», y también se asumen «responsabilidades».

Acusaciones a Moreno

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha pedido a Moreno que se vaya a su «casa de una vez por todas porque los andaluces se lo vamos a agradecer», y ha dicho que el presidente es el «responsable del calvario que están sufriendo» esas mujeres afectadas por los errores en el cribado de cáncer de mama.

«Usted es el responsable que esas madres hayan perdido la sonrisa» y del «abandono» de esas mujeres, según ha dicho Gavira a Moreno, al que ha advertido de que no «elude su responsabilidad porque cambie a la consejera». «Usted tiene un pedazo de corazón para el que viene de fuera, pero para ellas no, para nuestras madres, no; para nuestras mujeres, no, y para nuestras hijas, no», ha trasladado al presidente.

Ha denunciado que, al principio, el gobierno de Juanma Moreno «minimizó» el problema y luego «insultaron» a las mujeres de la asociación que denunció y ahora lo que quiere el presidente es «esconderse detrás de los socialistas y de (María Jesús) Montero», diciendo que el problema viene de la época de los gobiernos andaluces del PSOE.

«¿Esto es lo que va a hacer usted siempre cada vez que tenga un problema?», ha preguntado el portavoz de Vox a Moreno, al que ha calificado de «cínico» por sacar el «tema de la ansiedad» que puede generar avisar de un diagnóstico dudoso.

«Ansiedad le provoca a los andaluces, señor Moreno, saber que estamos en sus manos y ansiedad provoca el cáncer y el miedo a tener el cáncer», ha dicho Gavira, quien ha instado al presidente a que pregunte «en su casa» y ante un análisis «dudoso» le gustaría que se supiera.