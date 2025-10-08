Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud

Juanma Moreno anuncia que ha  aceptado la dimisión de Rocío Hernández y anuncia más cambios en la Consejería

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:34

Comenta

La crisis del programa de cribados del cáncer de mama ha tenido importantes consecuencias políticas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que deja su cargo de inmediato.Se trata del primer cese de un consejero por cuestiones de gestión que se produce desde que Juanma Moreno accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía en enero de 2019. 

El presidente ha anunciado también que habrá cambios en la Consejería y ha señalado que es inaceptable que el Gobierno andaluz haya tenido conocimiento del problema que se estaba suscitando en el programa por boca de las propias afectadas.

Por la mañana, el Consejo de Gobierno de la Junta había aprobado un plan de choque para afrontar este problema con el que se comprometió a completar en un plazo de siete semanas, hasta el 30 de noviembre, todas las pruebas pendientes a las mujeres con un diagnóstico no concluyente y que no habían sido informadas de su situación. En la comunicación de estas medidas no participó la consejera.

