Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno, junto al presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, en un momento de la reunión. EFE

Juanma Moreno anuncia una «revolución» de regiones y ciudades contra la centralización en la UE

El presidente de la Junta apela a la unidad de todos los partidos para evitar que se aparte a los gobiernos regionales del diseño y ejecución de los presupuestos comunitarios

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

El presidente de la Junta pareció dudar antes de pronunciar la palabra, pero finalmente optó por decirla. «Estamos impulsando, no lo voy a llamar... bueno ... sí, una revolución de alcaldes, alcaldesas y presidentes regionales para que los gobiernos nacionales tomen carta en este momento en que se están haciendo los presupuestos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  7. 7

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  8. 8

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  9. 9 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  10. 10 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juanma Moreno anuncia una «revolución» de regiones y ciudades contra la centralización en la UE

Juanma Moreno anuncia una «revolución» de regiones y ciudades contra la centralización en la UE