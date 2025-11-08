Isabel Díaz Ayuso cancela su asistencia al congreso del PP andaluz que reelige a Juanma Moreno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido finalmente su asistencia este sábado al 17 Congreso del PP de Andalucía ... que se celebra este fin de semana en Sevilla por «motivos de salud». Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del PP andaluz y el equipo de la presidenta.

«La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cancela por motivos de salud debido a una leve indisposición, su participación hoy en el Congreso del PP de Andalucía que se celebra en Sevilla», ha indicado su equipo.

Intervención ante el plenario

Ayuso tenía prevista una intervención ante el plenario del congreso a partir de las 12.00 horas, con la presencia del presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, que será reelegido como líder de los populares andaluces.

El único presidente de comunidad que participará en el Congreso del PP-A será, finalmente, el de la región de Murcia, Fernando López Miras, a partir de las 12.00 horas.