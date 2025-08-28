Inmaculada Nieto no prevé repetir como candidata de la coalición Por Andalucía

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía y representante de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, no prevé repetir como candidata a la Presidencia de la Junta por ... la coalición de izquierdas en las próximas elecciones andaluzas, previstas en un principio para junio del próximo año si no hay un adelanto.

Así lo anunció ayer Inmaculada Nieto asegurando que su continuidad como candidata «no es lo razonable ni lo que yo espero que suceda», aunque no descartó esa posibilidad por completo pero sí expresó ese deseo que abre la puerta a la búsqueda de una nueva cara como cabeza de cartel para la alianza de izquierdas en Andalucía, que está ahora en el reto integrar a todas las formaciones, como Podemos, Sumar e IU para concurrir juntos a la próxima cita electoral autonómica.

Inmaculada Nieto vinculó el futuro de la candidatura a la decisión de «la mesa de partidos» que actualmente trabaja para intentar reeditar dicha coalición, un acuerdo que en las anteriores elecciones autonómicas de 2022 se complicó y se logró 'in extremis' en el último momento justo antes de finalizar el plazo para la presentación de candidaturas.

La actual portavoz de la coalición evitó, no obstante, dar una «respuesta rotunda de la que luego se tuviera que desdecir, pero en principio creo que la etapa trae cambio y que entre esos cambios estará también la persona que opte a ser candidata», subrayó.

La máxima representante de Por Andalucía afirmó a Canal Sur Radio que «la mesa de partidos no está ocupada en la cuestión de la candidatura , sino en trabajar para conformar las fuerzas de izquierda que integrarán la coalición en las próximas elecciones andaluzas y desde el grupo parlamentario Por Andalucía no nos metemos en esas decisiones».

Inmaculada Nieto reconoció que puede estar viviendo su «última etapa» como portavoz parlamentaria de esta confluencia de la izquierda andaluza a la que deseó que «tenga un futuro muy prometedor» con un claro sabor a despedida.

Asimismo, puso en valor la labor realizada desde Por Andalucía en el Parlamento y alabó el «acervo de todo el trabajo realizado en estos años de legislatura por una coalición que «e ha consolidado como estable», recalcó.

Además, Inmaculada Nieto aventuró positivas expectativas para la alianza de izquierdas, mostrando su confianza en que en los próximos meses» el trabajo del grupo parlamentario contribuirá a que sus resultados sean mejores.

La actual portavoz ha desarrollado un gran trabajo en la Cámara autonómica con un perfil suave en la formas y en el tono pero siempre contundente en sus críticas al Gobierno de Juanma Moreno. Tras su labor parlamentaria en la legislatura de la coalición de gobierno entre PP y Ciudadanos, fue elegida como cabeza de lista para la cita electoral en los comicios de junio de 2022, liderando una confluencia conformada por hasta seis formaciones de izquierda, entre las que destacaban Podemos, IU y Más País Andalucía.

Resto de candidatos

Adelante Andalucía también tiene pendiente la elección de su cabeza de cartel para los próximas elecciones, siendo actualmente su cabeza visible su portavoz parlamentario, José Ignacio García, tras la retirada de su otrora líder y ex de Podemos, Teresa Rodríguez.

Tanto PP, con Juanma Moreno, como PSOE, con María Jesús Montero, junto a Vox con Manuel Gavira, su actual portavoz parlamentario, ya tienen resueltos sus candidatos para las elecciones.