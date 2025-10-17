Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lujoso hotel de Leo Messi en Andalucía. MIM Hoteles

Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía

Desde el establecimiento se pueden disfrutar de unas bonitas vistas del mar, con un interior que ha sido recientemente renovado

Alberto Flores

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:01

Comenta

Lionel Messi está cada vez más cerca de colgar las botas, pero mientras tanto sigue deleitando en Miami a sus seguidores. El astro argentino se ha ganado el derecho a ser considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia. Pero, en paralelo, el futbolista ha ido realizando inversiones empresariales.

Los seguidores el argentino Leo Messi tienen la oportunidad de seguir su rastro en un lujoso hotel que se encuentra en un emblemático punto de la geografía andaluza, concretamente en la provincia de Cádiz. Allí, en la localidad de Sotogrande, sinónimo de lujo, buen tiempo y estancias inolvidables, se encuentra un hotel con su sello.

Y es que el futbolista que se convirtió en leyenda con el FC Barcelona, y que ahora milita en las filas del Inter de Miami, también ha hecho sus pinitos en el mundo de los negocios. Messi es propietario de la cadena hotelera MIM, que cuenta con establecimientos en puntos de la geografía española como Sitges (Barcelona), Mallorca, Ibiza, Baqueira (Lérida) o Andorra.

También en el puerto de Sotogrande, uno de los espacios donde se concentra mayor lujo de todo el país, se encuentra el hotel MIM, en el que sus huéspedes pueden disfrutar de un bonito diseño, lujosas habitaciones y un restaurante de alta cocina para los paladares más exigentes.

Desde el hotel se disfruta de unas bonitas vistas del mar, mientras que en el interior, recientemente renovado bajo la dirección del interiorista Luis Bustamante, la calma y la elegancia son la tónica dominante. Cuenta con un total de 45 habitaciones, entre las que destaca la 'Suite Leo Messi', que como no podía ser de otra manera rinde homenaje al astro argentino, con una preciosa y amplia terraza privada que se abre al mar.

Tonos azules y blancos, madera de roble claro y caoba, y detalles como mallorquinas y elementos en madera blanca crean una atmósfera que evoca la brisa mediterránea y la elegancia de la arquitectura colonial del Caribe y la costa este americana, señalan desde el establecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  5. 5 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  8. 8 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  9. 9 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  10. 10 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía

Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía