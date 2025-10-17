Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía Desde el establecimiento se pueden disfrutar de unas bonitas vistas del mar, con un interior que ha sido recientemente renovado

Lionel Messi está cada vez más cerca de colgar las botas, pero mientras tanto sigue deleitando en Miami a sus seguidores. El astro argentino se ha ganado el derecho a ser considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia. Pero, en paralelo, el futbolista ha ido realizando inversiones empresariales.

Los seguidores el argentino Leo Messi tienen la oportunidad de seguir su rastro en un lujoso hotel que se encuentra en un emblemático punto de la geografía andaluza, concretamente en la provincia de Cádiz. Allí, en la localidad de Sotogrande, sinónimo de lujo, buen tiempo y estancias inolvidables, se encuentra un hotel con su sello.

Y es que el futbolista que se convirtió en leyenda con el FC Barcelona, y que ahora milita en las filas del Inter de Miami, también ha hecho sus pinitos en el mundo de los negocios. Messi es propietario de la cadena hotelera MIM, que cuenta con establecimientos en puntos de la geografía española como Sitges (Barcelona), Mallorca, Ibiza, Baqueira (Lérida) o Andorra.

También en el puerto de Sotogrande, uno de los espacios donde se concentra mayor lujo de todo el país, se encuentra el hotel MIM, en el que sus huéspedes pueden disfrutar de un bonito diseño, lujosas habitaciones y un restaurante de alta cocina para los paladares más exigentes.

Desde el hotel se disfruta de unas bonitas vistas del mar, mientras que en el interior, recientemente renovado bajo la dirección del interiorista Luis Bustamante, la calma y la elegancia son la tónica dominante. Cuenta con un total de 45 habitaciones, entre las que destaca la 'Suite Leo Messi', que como no podía ser de otra manera rinde homenaje al astro argentino, con una preciosa y amplia terraza privada que se abre al mar.

Tonos azules y blancos, madera de roble claro y caoba, y detalles como mallorquinas y elementos en madera blanca crean una atmósfera que evoca la brisa mediterránea y la elegancia de la arquitectura colonial del Caribe y la costa este americana, señalan desde el establecimiento.