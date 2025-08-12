En unas horas llegan las tormentas y la lluvia a Andalucía: alertas activas en Granada y Jaén Además de los chubascos tormentosos, será un día muy caluroso en la comunidad autónoma, con varias provincias con avisos rojos por temperaturas de hasta 44 grados

Alberto Flores Granada Martes, 12 de agosto 2025, 11:09

Las tormentas llegan en cuestión de horas a Andalucía en una jornada en la que, además de la inestabilidad, habrá otro gran protagonista: el calor. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas rojas por temperaturas extremas en Córdoba, Sevilla y Huelva, donde se podrían alcanzar los 44 grados de temperatura. Y también hará mucho calor en Granada, Jaén y Cádiz, con avisos naranjas activos por calor.

Casi toda Andalucía, a excepción de Málaga y Almería, verá como sus termómetros alcanzan o sobrepasan los 40 grados. Pero el calor no será el único fenómeno meteorológico ya que a partir de las 14:00 horas la inestabilidad y las tormentas llegarán a varios puntos de la comunidad autónoma.

En lo relativo a las tormentas, en el caso de Andalucía habrá dos provincias que se verán afectadas por ellas: Granada y Jaén. De hecho, en Granada hay aviso amarillo activo por tormentas en Guadix y Baza de 14:00 a 22:00 horas. Mientras que en Jaén la alerta, también de nivel amarillo, es para la zona de Cazorla y Segura en la misma franja horaria.

Lo más probable es que las tormentas se den en zonas de interior y en las sierras orientales. Algunas de las tormentas podrían ser secas y es bastante probable que vayan acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Además, la inestabilidad también podría llegar a otros puntos de la región con un aumento de la nubosidad y posibles chubascos a última hora de la tarde.

Más tormentas y menos calor el miércoles

El miércoles será un día más tranquilo a nivel meteorológico. Seguirá haciendo calor, pero de forma más contenida que la de este martes. Aunque muchas provincias se acercarán a los 40 grados, en esta ocasión solo Córdoba y Sevilla los superarán, llegando a los 42.

En cuanto a las tormentas, habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde podrían darse chubascos tormentosos aislados por la tarde. En este caso los chubascos quedaría limitados a las sierras orientales y el norte de las provincias de Granada y Jaén.