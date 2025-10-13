Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La forma de conocer el valor real de un vehículo en Andalucía Diana Baizán

La herramienta de la Junta de Andalucía para conocer el valor real de un vehículo antes de venderlo

En el caso de la compra-venta entre particulares hay que tener en cuenta el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

Diego Callejón

Diego Callejón

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:43

Vender un vehículo antiguo para comprar uno nuevo es algo habitual en el día a día. Pero mucha gente no sabe cómo dar el paso. En muchas ocasiones recurren al propio concesionario en el que se van a comprar el coche nuevo para depositar el antiguo a cambio de una cantidad pactada, pero existen otras opciones que pueden ser más beneficiosas económicamente hablando.

A la hora de vender o comprar un vehículo es importante conocer su precio estimado, pero además es imprescindible saber todos los gastos asociados a la operación mercantil. En el caso de la compra-venta entre particulares hay que tener en cuenta el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ya que este solo se aplica cuando ninguna de las partes implicadas es una empresa.

El tipo impositivo de este tributo sobre el valor del vehículo varía en función de la comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, este va desde el 1% del reducido hasta el 4% del tipo general.

Para facilitar el cálculo de la base de este impuesto, la Junta de Andalucía pone a disposición de los ciudadanos una serie de herramientas para conocer el valor real de automóviles, motocicletas o embarcaciones a través de su página web. Dicho valor está determinado por las características del vehículo como la marca, el modelo, el año de matriculación o la potencia del motor.

Además, permite conocer un precio justo a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano, aunque el importe fijado por el comprador suele estar muy por encima del valor real.

Para poder saber la cifra es necesario tener a mano los siguientes datos del vehículo: la fecha de la venta, el día de la primera matriculación, el tipo de vehículo, la marca y el modelo. En el momento, la página dará la valoración anual del medio de transporte.

