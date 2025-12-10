'Gusto del Sur' duplica sus cifras en un año al alcanzar las 220 entidades y 561 productos adheridos a la marca

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que «ya son 220 las entidades que se han adherido a ' ... Gusto del Sur' y 561 los productos de distintos sectores y subsectores que salen al mercado bajo el paraguas de esta etiqueta conocida y reconocida en España y Europa». «Estas cifras vienen a demostrar que en el último año se ha producido un crecimiento sustancial de la marca», ha comentado, concretando que en este período se han duplicado las entidades y productos asociados.

En la comparecencia en comisión parlamentaria, Fernández-Pacheco ha recalcado que el principal objetivo del distintivo es «mejorar la competitividad del sector y favorecer su comercialización e internacionalización bajo tres premisas cruciales: sabor, calidad y sostenibilidad». «Andalucía es una región líder en alimentación y trabajamos para que 'Gusto del Sur' represente ese liderazgo, lo refuerce y sea un referente a seguir», ha apostillado, remarcando que la marca andaluza «identifica y pone en valor nuestros alimentos y bebidas de calidad en todos los mercados y ayuda a los consumidores a reconocerlos y apreciarlos».

Para mejorar la visibilidad de estos productos y mejorar así su comercialización e internacionalización, el Gobierno andaluz participa con 'Gusto del Sur' en numerosas acciones promocionales, publicitarias y formativas. Este es el caso, por ejemplo, de las 12 ferias nacionales e internacionales a las que ha acudido la marca en 2025 y donde un total de 70 entidades adheridas al distintivo han incluido sus productos en catas y degustaciones. «Y ya estamos planificando las acciones de promoción para el año que viene», ha anunciado Fernández-Pacheco adelantando que en el primer trimestre de 2026 está previsto que 'Gusto del Sur' esté presente en Madrid Fusión, World Olive Oil Exhibition y Alimentaria, entre otras ferias nacionales e internacionales.

Tipos de productos y valoración empresarial

En su discurso, el titular de la Consejería de Agricultura ha desgranado algunos de los datos más relevantes de las empresas y alimentos de 'Gusto del Sur' como, por ejemplo, la distribución territorial. Al respecto, ha remarcado que destaca en primer lugar la provincia de Jaén con 54 entidades, seguida de Córdoba con 37.

Sobre los sectores, el consejero ha apuntado que la primera posición la ocupa el aceite de oliva seguido del vino y los productos hortofrutícolas. Además, Ramón Fernández-Pacheco ha puesto en valor que más del 50% de las entidades de 'Gusto del Sur' están ligadas a una Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) o Especialidad Tradicional Garantizada (ETG); que casi el 32% comercializan productos ecológicos y el 8% de Producción Integrada.

Por otro lado, el consejero ha subrayado la buena valoración de 'Gusto del Sur' que hacen los empresarios asociados a la marca. En concreto, casi 8 de cada 10 encuestados (78%) afirma sentirse 'muy o bastante orgulloso' de formar parte del sello de calidad de la Junta. «Estas entidades creen en Andalucía como marca común y valoran sentirse parte de una marca compartida, con beneficios tangibles, exclusiva y que impulsa el crecimiento colectivo a través de la colaboración público-privada», ha recalcado.