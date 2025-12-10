Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Gusto del Sur' duplica sus cifras en un año al alcanzar las 220 entidades y 561 productos adheridos a la marca

El consejero destaca que la Junta trabaja para que este distintivo refuerce el liderazgo de Andalucía en los mercados agroalimentarios

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:47

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que «ya son 220 las entidades que se han adherido a ' ... Gusto del Sur' y 561 los productos de distintos sectores y subsectores que salen al mercado bajo el paraguas de esta etiqueta conocida y reconocida en España y Europa». «Estas cifras vienen a demostrar que en el último año se ha producido un crecimiento sustancial de la marca», ha comentado, concretando que en este período se han duplicado las entidades y productos asociados.

