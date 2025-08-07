La Guardia Civil sorprende a un trabajador de un centro de desintoxicación por traficar con cocaína Fue detenido como presunto autor de un delito por tráfico de drogas por la venta de sustancias estupefacientes y puesto a disposición judicial junto con las diligencias

Europa Press Jueves, 7 de agosto 2025, 12:12

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al trabajador de un centro de desintoxicación que fue sorprendido en el recinto ferial de Alcalá del Valle con diez papelinas de cocaína y 100 euros en billetes fraccionados entre sus pertenencias.

La intervención se realizó durante la madrugada del pasado 3 de agosto, durante la celebración de una fiesta en el recinto ferial de la citada localidad y en el marco del dispositivo policial de vigilancia y prevención desplegado, como ha informado la Guardia Civil en una nota.

Al parecer, el detenido desempeñaba funciones de apoyo a personas en proceso de rehabilitación en un centro de desintoxicación y fue interceptado por los agentes de Seguridad Ciudadana al observar que actuaba de manera sospechosa debido a la presencia policial.

Es por eso que se procedió a su identificación y cacheo superficial, hallándose entre sus pertenencias diez papelinas de cocaína y 100 euros en billetes fraccionados. Ante esto, fue detenido como presunto autor de un delito por tráfico de drogas por la venta de sustancias estupefacientes y puesto a disposición judicial junto con las diligencias.