La Guardia Civil sorprende a un trabajador de un centro de desintoxicación por traficar con cocaína
Fue detenido como presunto autor de un delito por tráfico de drogas por la venta de sustancias estupefacientes y puesto a disposición judicial junto con las diligencias
Europa Press
Jueves, 7 de agosto 2025, 12:12
La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al trabajador de un centro de desintoxicación que fue sorprendido en el recinto ferial de Alcalá del Valle con diez papelinas de cocaína y 100 euros en billetes fraccionados entre sus pertenencias.
La intervención se realizó durante la madrugada del pasado 3 de agosto, durante la celebración de una fiesta en el recinto ferial de la citada localidad y en el marco del dispositivo policial de vigilancia y prevención desplegado, como ha informado la Guardia Civil en una nota.
Al parecer, el detenido desempeñaba funciones de apoyo a personas en proceso de rehabilitación en un centro de desintoxicación y fue interceptado por los agentes de Seguridad Ciudadana al observar que actuaba de manera sospechosa debido a la presencia policial.
Es por eso que se procedió a su identificación y cacheo superficial, hallándose entre sus pertenencias diez papelinas de cocaína y 100 euros en billetes fraccionados. Ante esto, fue detenido como presunto autor de un delito por tráfico de drogas por la venta de sustancias estupefacientes y puesto a disposición judicial junto con las diligencias.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.