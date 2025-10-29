Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz socialista, María Márquez, con los portavoces de Por Andalucía y Adelante. EFE/ Julio Muñoz
Política andaluza

Los grupos de izquierda reclaman una comisión de investigación y boicotean el acto de los presupuestos

Los tres portavoces han incidido en reclamar al PP-A que no presente escrito de oposición a la constitución de dicha comisión de investigación «relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas»

ideal

Sevilla

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz -PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han emplazado este miércoles al PP-A, que ... cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, a no oponerse a la constitución de la comisión de investigación que dichas formaciones han solicitado al hilo de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que se han ausentado del acto de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran que constituye un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para tratar de «tapar» lo sucedido.

