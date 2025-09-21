Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada lidera las provincias andaluzas con lluvia inminente y desplome de temperaturas

Estas son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología de cara a las próximas jornadas

C. L.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:48

De los 35 grados que Andalucía llegó a registrar el pasado sábado a los 28 que se van a alcanzar como máxima en algunas capitales donde el calor ha apretado de lo lindo estos días de septiembre. Es el caso de Granada, que este martes experimentará un desplome considerable de las temperaturas.

Pero antes, desde este domingo la Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado lluvias para dos provincias de la región, la propia granadina y, además, Jaén. Si bien en el primer caso el porcentaje previsto de lluvia es del 75%, en el segundo es del 65%.

En lo que respecta a las temperaturas, como avanza la Aemet, se va a registrar un descenso gradual de los valores máximos desde este mismo lunes y que afectará de forma generalizada a toda la comunidad, coincidiendo con la llegada del otoño.

Así las cosas, tanto las provincias de interior como las citadas como en el caso de las de litoral, ya sea Huelva o Málaga por ejemplo, el termómetro no superará en ninguno de los casos los 30 grados, esto es, en menos de una semana la diferencia en los registros máximos será de hasta 10 grados en varios municipios andaluces, como va a suceder en Granada capital.

