Gran cabreo de Toñi Moreno: corta un directo en Canal Sur y exige saber «más datos»

C. L. Jueves, 8 de mayo 2025, 15:40 Comenta Compartir

Tenso momento en Canal Sur. La presentadora Toñi Moreno, en una conexión en directo desde el plató de 'Hoy en día', dio voz a la madre de una menor de 11 años que fue víctima presuntamente de una agresión sexual. Sin embargo, el testimonio de la madre hizo que la conductora del programa manifestara su disconformidad y llegara a molestarse por no coincidir este con la documentación presentada.

«¿Sabes lo que me pasa? Te voy a ser sincera. A mí no me va a importar volver a tratar este caso, pero me faltan datos. No me gustaría tirarme a la piscina y posicionarnos, porque suelo ser muy vehemente y defender las causas en las que creo. En este caso, he empezado el directo pensando una cosa y lo he terminado con un caso que es completamente distinto a lo que tengo en estos papeles», explicó la presentadora.

Y es que la menor llevaba años sin vivir con la madre y estaba siendo amparada por la Junta de Andalucía. «¿La Junta ha intervenido antes de todo esto? Yo no lo sabía y necesito saber la verdad», intervino Moreno. «Damos voz a mucha gente, pero tenemos que saber todos los datos», añadió. En este sentido, la mujer aportó más datos, pero ninguno se correspondía con los que había mencionado previamente.

La madre siguió con su explicación, pero al dar algunas informaciones delicadas, Moreno la cortó: «Como intento ser seria en lo mío, te voy a emplazar a otro momento. Me voy a enterar de por qué te han quitado a la niña, con papeles, y, después, ya vemos». La presentadora pidió perdón por haberse enfadado, pero aseguró que le gusta «saber a qué se enfrenta» y no «descubrir en directo que detrás hay una historia que desconocía».