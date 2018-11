González de Lara: «Lo que queremos es que nadie se cierre a un pacto» El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara(i), y el secretario general, Luis Fernández-Palacios, este miércoles. / EFE Los empresarios andaluces piden a los partidos centrarse en los asuntos de la Comunidad en la campaña electoral | Proponen un pacto por la empresa, no se mojan sobre preferencias de gobierno, pero exigen que la formación de este no se demore y no vuelvan a repetirse las elecciones MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:52

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha sido muy claro este miércoles al reclamar a los partidos que concurren a las elecciones andaluzas que ninguno «se cierre a un pacto» para formar gobierno tras los resultados del día 2 de diciembre. González de Lara ha hecho hincapié en lo importante que es la estabilidad política para la economía, porque esta genera «confianza» y esta a su vez es piedra angular de las inversiones que dan empleo y riqueza a los territorios. Esa estabilidad, ha reseñado González de Lara, se consigue con la formación de un Gobierno en un «tiempo razonable», recordando lo negativo que fue para Andalucía la espera de casi tres meses para la investidura de Susana Díaz como presidenta y a la vista de un panorama similar según las encuestas, que no da margen a la mayoría absoluta de ningún partido y sí a un Parlamento fraccionado con la necesidad de acuerdos de las fuerzas políticas para gobernar en esta comunidad. Para González de Lara sería un error repetir unas elecciones. «Los empresarios reclamamos el derecho a la estabilidad institucional», ha afirmado.

El dirigente de la CEA ha reiterado varias veces que la patronal andaluza no se posiciona a favor de ningún acuerdo ni tampoco de ninguna fuerza política porque esta organización representa a 170.000 afiliados «de todos los espectros ideológicos». Ha sido claro al rechazar posicionarse sobre si debe haber cambio en Andalucía tras 40 años de gobiernos socialistas apelando al respeto de lo que decidan los andaluces. «Ni entramos en campaña, ni tenemos preferencias por ningún partido o acuerdo de los partidos. Lo que queremos es que haya pacto», ha enfatizado. Al ser preguntado si se refería a Ciudadanos cuando pide que ningún partido se cierre a un acuerdo tras manifestar el candidato, Juan Marín, que no volverá a facilitar el Gobierno del PSOE en Andalucía, ha respondido: «No vamos a decirle a Cs cuál debe ser su estrategia, pero sí que no se cierre a un acuerdo. Cs ya demostró ser sensato», ha dicho González de Lara para apuntar que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cuando se conozcan los resultados. El presidente de la CEA también ha rogado a los partidos que se centren en «hablar de Andalucía y de propuestas para los problemas» de esta comunidad, rechazando que se contamine el debate andaluz con asuntos de otras comunidades, con clara alusión a Cataluña.

González de Lara ha hecho estas reflexiones en la presentación de un documento que la CEA ha preparado con propuestas a los partidos que se presentan a las elecciones. El texto, con más de ochenta iniciativas y peticiones, está pensado más en el día después de las elecciones que en los programas de la campaña de las fuerzas políticas. Tanto González de Lara como el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, han subrayado, entre otros aspectos, el de reclamar a los partidos «un gran pacto por la empresa» para garantizar el crecimiento económico y el empleo. También han reiterado la necesidad «urgente» de un plan para derogar normas que simplifiquen la actual proliferación de leyes que afectan a la actividad económica; una armonización fiscal de Andalucía respecto a otras comunidades autónomas; impulsar el diálogo con el Gobierno central para un nuevo sistema de financiación y la ejecución «rigurosa» de los programas de ayudas de la Junta de Andalucía al tejido empresarial. «Debemos impulsar entre todos el peso institucional de Andalucía», ha manifestado Fernández Palacios.