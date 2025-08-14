El Gobierno ratifica las ayudas a Andalucía y a 20 entidades locales para descuentos en el transporte público Del total nacional concedido se destinan 211,7 millones a todas las comunidades autónomas (excepto Baleares y Canarias, que tienen un mecanismo particular) y 117,6 millones a 133 entidades locales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido 329,3 millones de euros en ayudas directas a las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales que hayan rebajado, al menos, un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de su competencia durante el primer semestre de 2025.

Dentro de estas ayudas han sido ratificadas como beneficiarias, además de la comunidad autónoma, 20 entidades locales de Andalucía, donde se engloban tanto las ocho capitales de provincia, como los municipios de Algeciras, Benalmádena, Chiclana de la Frontera, Fuengirola, Jerez de la Frontera, Linares, Marbella, Rincón de la Victoria, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Torremolinos.

Del total nacional concedido se destinan 211,7 millones a todas las comunidades autónomas (excepto Baleares y Canarias, que tienen un mecanismo particular) y 117,6 millones a 133 entidades locales entre las que se incluye la ciudad autónoma de Ceuta, según los datos ofrecidos por el Gobierno en una nota de prensa.

Con este presupuesto, se cubrirá hasta el 30% del descuento aplicado a los billetes. Las comunidades autónomas y las entidades locales deberán asumir con cargo a sus presupuestos el resto del coste de la medida de al menos el 20%. Las subvenciones directas se han calculado en proporción a los ingresos que cada administración ha dejado de percibir por la aplicación de la rebaja.

El cálculo se ha hecho a partir de la información comunicada por las autoridades locales y autonómicas mediante declaración responsable, con el porcentaje estimado de la facturación que supondrá la venta de los billetes con descuento con respecto a los ingresos obtenidos por la venta de esos mismos billetes sin descuento en 2023. Estas ayudas no se aplican en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo será gratuito para los viajeros habituales en 2025.

Estas comunidades autónomas tienen capacidad para establecer las condiciones de recurrencia para la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje que estimen necesarias, así como las condiciones de venta y utilización del transporte, la vigencia y caducidad de los títulos de viaje o las limitaciones en el número de títulos con descuento.

Esta medida se suma a los descuentos y las medidas de gratuidad ya aplicadas por el Ministerio para el transporte público estatal para el primer semestre de 2025, que han supuesto una inversión aproximada de 350 millones de euros. Así, de enero a julio de 2025, los usuarios se han podido beneficiar de la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de descuentos del 50% de los servicios Avant. Además, las líneas de autobús de titularidad estatal han contado con una bonificación del 100% de para usuarios recurrentes.

A todo ello se añaden las medidas aprobadas por el Ministerio para apoyar el transporte público durante el segundo semestre del año, con rebajas del 90% para jóvenes durante el verano (programa Verano Joven) y de hasta el 70% en el transporte público tanto de titularidad estatal como de competencia autonómica y municipal. Además, los menores de 15 años siguen disfrutando de la gratuidad del transporte público durante todo el año.