El Gobierno niega que se vaya a ampliar el servicio de trenes de Cercanías entre Sevilla y Dos Hermanas

El Ejecutivo ha señalado que Adif está realizando inversiones en las infraestructuras ferroviarias en la provincia en Sevilla, tanto en trenes de alta velocidad como la red convencional.

Europa Press

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:06

Comenta

El Gobierno Central ha negado que se vaya a ampliar el servicio de trenes de Cercanías en la línea C1 hasta la medianoche entre Sevilla y Dos Hermanas, ya que «no está contemplado en el contrato de la Administración General del Estado».

Según consta en una respuesta escrita del Ejecutivo a una pregunta del Grupo Sumar en el Congreso de los Diputados sobre este servicio, desde «Renfe Viajeros se ha reforzado el servicio con la ampliación de la línea C5 hasta Dos Hermanas, con doce circulaciones más para esta población para paliar situaciones puntuales de sobredemanda de viajeros en algunas líneas».

Además, ha señalado que Adif está realizando inversiones en las infraestructuras ferroviarias en la provincia en Sevilla, tanto en trenes de alta velocidad como la red convencional.

De esta manera, en las líneas de alta velocidad se está llevando a cabo la renovación de la línea Madrid-Sevilla, en relación al 'Proyecto constructivo para la adecuación de vías de estacionamiento y maniobras para las estaciones de Sevilla Santa Justa y de Majarabique'. Esta actuación pretende aumentar la capacidad de estacionamiento de las unidades de trenes de alta velocidad.

Del mismo modo, el Gobierno ha informado de nuevas obras en la línea Sevilla-Cádiz, de 154 kilómetros, que tiene tráfico de larga distancia alta velocidad, cercanías, media distancia y mercancías. Los trenes alcanzan los 200 kilómetros por hora y la capacidad se ha tripicado con las obras, que incluyen la duplicación de la vía y mejoras de electrificación y sistemas de seguridad.

También se realizará un «bypass» de Almodóvar del Río, un nuevo enlace con el que se conseguirán «unos ahorros de tiempo» en las relaciones Sevilla-Málaga/Granada de unos 20 minutos.

La línea de alta velocidad Sevilla-Huelva y la línea Mérida-Los Rosales también se beneficiarán del proyecto constructivo. De igual modo, el Gobierno ha informado de la creación de una nueva plataforma, «superestructura para vía única» e instalaciones de señalización y comunicaciones de un nuevo ramal ferroviario que proporcionará acceso directo al puerto de Sevilla, evitando el paso y maniobras de inversión de las circulaciones.

