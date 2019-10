«Este Gobierno es el del cambio a peor» El portavoz del PSOE-A, José Fiscal, en los pasillos del Parlamento andaluz. / JOSÉ LUIS PIEDRA Entrevista a José Fiscal, portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz Anuncia una oposición dura pero útil que incorporará las nuevas inquietudes y problemas de la ciudadanía JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA Lunes, 14 octubre 2019, 12:23

Acaba de aterrizar en la portavocía de los socialistas en el Parlamento para tomar el relevo de Mario Jiménez, descabalgado en pleno verano de este cargo en la renovación promovida por Susana Díaz para dar otro aire a la nueva etapa del partido en la oposición. José Fiscal, onubense como Jiménez, es una persona curtida y con trayectoria en la gestión que ha pasado por diferentes responsabilidades desde la base hasta lo máximo cuando fue nombrado consejero de Medio Ambiente. Un corredor de fondo, tanto en su vida deportiva como en la política, con alma de periodista, lo que le ayudará a ejercer de voz socialista en la Cámara en esta nueva carrera que asume henchido de ilusión y energía.

–¿Qué balance hace del Gobierno en lo que va de legislatura?

–Este es el Gobierno del cambio, pero del cambio a peor ya que se está registrando un retroceso en los servicios básicos como educación, sanidad y dependencia pero también en las políticas ambientales.

–¿Ve a su partido adaptado a su nuevo papel en la oposición? ¿Va a incorporar algo nuevo a esta tarea?

–Hemos atravesado un periodo de ajuste y adaptación, tras 37 años en el Gobierno nunca habíamos ejercido este papel, pero estamos preparados para hacer una oposición firme, rigurosa y dura pero útil y sin caer en la demagogia. Y queremos incorporar nuevas preocupaciones ciudadanas para traerlas al Parlamento como la despoblación del mundo rural, los nuevos problemas urbanos o las inquietudes ambientales y de lucha contra el cambio climático.

–¿Cómo ve los nuevos presupuestos?

–Son un castigo a la clase media ya que suben las cuantías de los impuestos que tendrán que soportar y se beneficia a los más ricos. Además se olvidan de la creación de empleo y se reducen partidas en Educación y Sanidad que desembocarán en privatizaciones.

–¿Cómo valora la supuesta compra de votos en Huévar por el exalcalde socialista denunciada por el PP?

–Es una vergüenza, se dedican a embarrar la vida pública. Es todo un montaje del PP para tapar otros escándalos con fundamento judicial como los casos del exalcalde de Jaén, Fernández de Moya, Guadalcanal o del abogado del PP que ha sido regado con recursos públicos por su trabajo len el caso de los ERE.

–¿Cómo ve que la comisión que investiga a la Faffe llame a declarar a los expresidentes socialistas en plena campaña?

–Es una vergüenza este uso torticero para convertir el Parlamento en un local electoral. No les interesa conocer la verdad en este asunto y llaman a expresidentes que nada tienen que ver con él, igual que Moreno Bonilla y sin embargo su comparecencia ha sido rechazada. Los tres partidos de la derecha solo pretenden buscar rédito electoral

–¿Cómo ve a Doñana en su 50 aniversario?

–La defensa de Doñana es sagrada, ya que aporta muchísimo a la marca Andalucía y veo con preocupación su futuro con este Gobierno con el que hay que estar vigilantes en materia ambiental. La autovía Huelva-Cádiz es una muestra de ello.

–¿Qué piensa cuando el Gobierno dice que hay que agilizar los trámites ambientales y que hay muchos proyectos sin respuesta?

–Lo de agilizar trámites está bien, pero hay que cumplir las normativas vigentes. Si cualquiera de las medidas para agilizar los trámites suponen un menoscabo de las garantías medioambientales, vamos a estas vigilantes y vamos a estar en contra. El desarrollo sostenible de verdad exige la existencia de unos controles ambientales, tiene que haber un equilibrio y no se puede hacer una política de barra libre. La derecha cuando gobierna es dañina para el medio ambiente.

Más información Noticias, fotos y vídeos en IDEAL

–¿Cómo ve el apoyo de Vox al Gobierno y su influencia?

–Lo que ocurre en Andalucía no pasa en ningún sitio de Europa, la derecha andaluza es la más reaccionaria y no tiene el más mínimo escrúpulo de pactar con la ultraderecha, PP y Vox son primos hermanos. La derecha quería llegar al poder en Andalucía a cualquier precio y se encontró con el viraje a la derecha de Cs, partido del que se han marchado muchas personas moderadas. Y la influencia de Vox es total, no se hará nada si Vox no quiere. Me preocupa su influencia en las políticas de igualdad, como en la violencia de género que ahora le cambian el nombre por violencia intrafamiliar, no es un tema menor en este drama.

–¿Qué piensa cuando el Gobierno habla de eliminación de chiringuitos socialistas en la Junta?

–Me preocupa que el PP hable de las agencias públicas como chirinquitos de enchufados cuando son servicios fundamentales que se prestan desde el sector público como el 112 o el Plan Infoca, son trabajadores públicos a los que se les falta el respeto. Para nosotros la defensa del sector público es una línea roja y su papel es esencial para las políticas públicas y sus trabajadores no son enchufados. Sin embargo, cuando una hermana del presidente obtiene una plaza de directora en un centro educativo existiendo una convocatoria pública de méritos en la que ella no es la que más méritos obtiene, eso sí que es enchufismo y no lo de las agencias públicas. No se entiende que Juanma Moreno no haya dado la cara en el Parlamento y se esconda como con las crisis de la listeriosis, es pura cobardía política.

–¿Cómo valora la gestión de esa crisis de la listeriosis?

–Ha sido nefasta y plagada de errores y mentiras y debería haber dimitido el consejero de Salud, que sigue solo para proteger como escudo al presidente.

–¿Cómo ve el futuro de Susana Díaz?

–La veo con muchas ganas, ilusión y capacidad para trabajar por recuperar con más fuerza que antes el Gobierno andaluz. Hay que recordar que ganó las elecciones y volverá a ganarlas de nuevo.

–¿Cuál es su vaticinio para el próximo 10-N ?

–Vamos a ganar de nuevo y con mayor diferencia. El PSOE-A no ha hecho más que crecer y ganar en todas las elecciones de este año, todo un termómetro de lo que piensan los andaluces sobre el retroceso de Andalucía con este Gobierno, cuyo presidente se ha dado ya tres batacazos electorales consecutivos que tendría que hacérselo mirar.