Gilberto Santa Rosa: El caballero de la salsa

Gilberto Santa Rosa Cortés, nacido en Santurce, Puerto Rico, el 21 de agosto de 1962, es sin duda uno de los nombres más emblemáticos de la salsa. Apodado «El Caballero de la Salsa», su carisma y destreza vocal lo han consagrado como un ícono no solo en el ámbito de la salsa, sino también en el de las baladas románticas y boleros. Desde sus inicios como vocalista en la Orquesta de Willie Rosario a la edad de 19 años, Santa Rosa ha logrado dejar una huella indeleble en la música latina.

Este viernes 11 de julio, el Starlite Occident tendrá el privilegio de recibir por primera vez al maestro Santarroseño. Tras su conquista del público madrileño en el Jardín Botánico, ahora es el momento de que Andalucía se rinda ante el talento del puertorriqueño. Como ya es habitual, Oferplan propone disfrutar de una velada inolvidable para dos personas en El Claustro, cualquier noche de verano en Granada. Además, IDEAL te invita al esperado concierto de Gilberto Santa Rosa en Marbella, prometiendo hacer de cada noche unas vacaciones memorables.

Un ganador de dos premios Grammy

La veteranía de Santa Rosa es un grado que resplandece en su carrera. Con más de treinta millones de discos vendidos y más de treinta álbumes en su vasta discografía, su influencia en el género de la salsa es incuestionable. Canciones como «El último adiós», «Conciencia», «Conteo regresivo», «Que alguien me diga» y «Vivir sin ella» se han convertido en clásicos, resonando en todo el mundo hispanoparlante. Estas melodías son solo una pequeña muestra de la riqueza musical que el artista ha compartido a lo largo de más de cinco décadas, consolidándose como un ganador de dos premios Grammy.

A mediados de los años 90, Gilberto enfrentó el desafío de abrirse camino en Los Ángeles, un enclave complicado para muchos salseros de su generación. Sin embargo, la fe y el apoyo de empresarios arriesgados como Mario González fueron clave para que el «Caballero de la Salsa» pudiera mostrar su talento en una nueva plaza. Venezuela fue su primer trampolín internacional, pero el escenario estadounidense presentaba desafíos únicos. Recuerda cómo locales como The Mayan y El Conga Room le abrieron las puertas, aunque su presentación en The Wiltern no fue la que esperaba. «La primera vez que fuimos al (The) Wiltern habían más músicos que gente, y gloria a Dios, fuimos el año pasado y se llenó el lugar», reflexiona con simpatía.

Lo que realmente destaca en el recorrido de Santa Rosa es cómo, tras aquellos inicios inciertos, logró conectar con el público latino, especialmente el mexicano, en la ciudad de Los Ángeles. Su propuesta musical, que combina boleros y ritmos tropicales, lo llevó a compartir escenarios en icónicas salas como el Nokia Theater, que hoy conocemos como el Peacock Theater, en el vibrante centro de LA LIVE.

Gilberto Santa Rosa continúa su legado, llevando su música a nuevas audiencias y atesorando cada presentación como una oportunidad para compartir su pasión. Un concierto suyo es más que un espectáculo; es una celebración de la vida, el amor y la música que une a generaciones. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia mágica este verano!