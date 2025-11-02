La Fundación Iberdrola España devuelve el esplendor a diez tejidos andalusíes del Museo Arqueológico Nacional

La Fundación Iberdrola España, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN), ha hecho posible la restauración de diez tejidos andalusíes ... de gran valor histórico y artístico, datados entre los siglos XII y XV, que vuelven a mostrar el esplendor de la producción textil de al-Ándalus, una de las más refinadas del Mediterráneo medieval.

Estas piezas, que forman parte de la colección del Museo Arqueológico Nacional (MAN), pueden contemplarse hasta el 14 de diciembre de 2025 en la exposición 'A la luz del pasado: los tejidos del MAN y su restauración', dentro del programa Vitrina Cero del museo.

La muestra reúne por primera vez este conjunto excepcional, que permite apreciar la evolución de la producción textil andalusí y la delicadeza de sus materiales, mayoritariamente sedas entretejidas con hilos entorchados de oro y teñidas con pigmentos naturales.

Entre los tejidos restaurados destacan fragmentos de extraordinaria calidad técnica y simbólica que evidencian el esplendor de la industria del lujo en al-Ándalus. Entre ellos sobresale un tejido procedente del sepulcro del obispo Pere d'Urtx, en la Catedral de la Seu de Urgell (Lleida), ejemplo del uso de las sedas andalusíes en contextos religiosos cristianos, así como un tejido nazarí del siglo XIV, elaborado en seda e hilos entorchados de oro, con una cenefa decorada con felinos y gacelas, motivo característico del arte textil granadino.

La restauración, desarrollada a lo largo de seis meses de trabajo especializado, ha incluido tareas de limpieza, corrección de deformaciones, consolidación mediante costura y diseño de soportes individualizados para garantizar su adecuada conservación y exposición.

Además, se han realizado análisis de pigmentos e hilos que aportan nueva información sobre los materiales y técnicas empleadas, así como modelos digitales en 3D y reproducciones táctiles que facilitan la accesibilidad y la divulgación del proyecto a todos los públicos.

Para Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, «esta restauración refleja el compromiso de la Fundación con la conservación y difusión del patrimonio histórico y artístico de nuestro país, así como con la colaboración entre instituciones para hacer accesible la cultura y el conocimiento a toda la sociedad».

Restauración zapato

Como parte del mismo convenio de colaboración, también se ha restaurado un zapato femenino del siglo XIII, perteneciente a doña Inés Téllez de Girón y Guevara, esposa del infante don Felipe y cuñada de Alfonso X el Sabio.

Se trata de un ejemplar único por su riqueza decorativa y excelente estado de conservación, que constituye un testimonio excepcional de la producción artesanal de cuero en la transición entre el mundo almohade y el nazarí.