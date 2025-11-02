Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Fundación Iberdrola España devuelve el esplendor a diez tejidos andalusíes del Museo Arqueológico Nacional. Fundación Iberdrola España

La Fundación Iberdrola España devuelve el esplendor a diez tejidos andalusíes del Museo Arqueológico Nacional

Como parte del mismo convenio de colaboración, también se ha restaurado un zapato femenino del siglo XII, perteneciente a la cuñada de Alfonso X el Sabio

Ideal

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:34

La Fundación Iberdrola España, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN), ha hecho posible la restauración de diez tejidos andalusíes ... de gran valor histórico y artístico, datados entre los siglos XII y XV, que vuelven a mostrar el esplendor de la producción textil de al-Ándalus, una de las más refinadas del Mediterráneo medieval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

