PP y Cs forcejean por gestionar Hacienda y Presidencia en el gobierno de coalición Juanma Moreno, Loles López y Toni Martín, ante la junta directiva regional del PP ayer en Sevilla. / E. P. Ambos partidos negocian un reparto «equilibrado» de entre diez y doce consejerías, menos de las actuales y con dos independientes MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Sábado, 29 diciembre 2018, 00:41

PP y Ciudadanos han comenzado a negociar el diseño del futuro gobierno de coalición con un reparto equilibrado de consejerías entre los dos partidos. Ambos están de acuerdo en que el ejecutivo tenga menos consejerías de las 13 actuales, entre diez y doce, si bien la negociación se prevé con tiras y aflojas en el forcejeo por gestionar áreas clave, como las de Hacienda y Presidencia. El PP considera que ambas deben estar bajo su responsabilidad por ser consustanciales con la Presidencia del Gobierno, que ostentará Juanma Moreno.

Ciudadanos defiende otra cosa. El dirigente regional de esta formación, Juan Marín, considera que Hacienda no debe dirigirla el mismo partido que presida la Junta, según respondió en una entrevista a Europa Press. En la misma apunta que la Consejería de Presidencia debería estar vinculada a la vicepresidencia, como sucede ahora. En el pacto de PP y Cs, la vicepresidencia correspondería al partido naranja y Juan Marín se baraja como su titular, aunque no ha querido confirmarlo aún. De esta forma, Cs reclama para su control las dos áreas más políticas del Gobierno, aunque no sean las de mayor dotación económica.

Hacienda elabora y controla el Presupuesto de la Junta, que este año supera los 34.000 millones de euros, además de ser el departamento que deberá poner en marcha varias de las medidas estrella del acuerdo programático, como la rebaja de impuestos y la oficina contra el fraude y la corrupción. Los consejeros y ministros de Hacienda suelen tener gran visibilidad pública por ser los que manejan los dineros.

El responsable de Presidencia es el consejero que sostiene las riendas políticas de la Junta, quien preside los consejillos de viceconsejeros con los asuntos que se llevan a los Consejos de Gobierno. En un gobierno de coalición como el que se fragua en Andalucía, debe ser también quien engrase las relaciones entre los dos partidos.

En los gobiernos de coalición en la Junta del PSOE con el PA (1996-2004) e Izquierda Unida (2012-2015) tanto el consejero de Presidencia como el de Hacienda siempre fueron del partido del presidente/a, si bien eran coaliciones distintas a la de ahora. PP y Cs ensayan un acuerdo de iguales, una fórmula inédita en Andalucía.

«La Presidencia tiene un peso enorme, pero Hacienda es la que finalmente gestiona los recursos para que esas políticas se puedan poner en marcha, y ahí creo que es posible que no fueran del mismo grupo parlamentario», sostiene Marín.

Fuentes del PP consultadas interpretan las declaraciones de Marín como una propuesta de máximos en una negociación e insisten en reclamar Hacienda y Presidencia. En el PP no ha sentado bien que Marín rompa la discreción llevada hasta ahora en las negociaciones cuando aún no se han sentado a diseñar el organigrama y menos que filtre sin consenso cuántas consejerías puede haber.

Ambas formaciones, no obstante, están en la sintonía de alcanzar un acuerdo antes de la segunda semana de enero, para lo que empezarán a sentarse a partir del día 3. Durante el fin de semana de Nochevieja se intercambiarán propuestas. El PP ha designado a Elías Bendodo y Dolores López para la negociación del organigrama con Cs. Bendodo dirigió el acuerdo programático, mientras la secretaria general del PP-A llevó las conversaciones sobre la Mesa del Parlamento con un triunfo evidente, el control de esta con cinco miembros de siete. PP y Cs, con cuatro puestos, suman mayoría absoluta en la misma y no dependerán de Vox.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, abrirá la ronda de contactos con los grupos sobre las candidaturas para la investidura como presidente o presidenta a partir del día 3, fijando como fecha tope para una decisión el 16 de enero. La investidura podría ser entre este día y el 20 de enero. Moreno apremia para que cuanto antes «se cumpla el sueño» de un gobierno de cambio en Andalucía. Por ello insta a Cs y Vox a apartarse del «tacticismo» por las elecciones municipales y europeas de mayo, según expresó ante la junta directiva regional del PP.

El principal escollo del PP no es hasta entonces convencer a Cs sobre Hacienda y Presidencia, sino confirmar el apoyo de Vox a la investidura, sin cuyos 12 escaños no saldría adelante, al menos sin ocho de ellos. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, reiteró ayer su petición -que no exigencia, anotó- para que medidas de su programa sean incluidas en el acuerdo de gobierno entre PP y Cs. Entre ellas aludió a la «sustitución de la Ley andaluza de Violencia de Género por una ley de violencia intrafamiliar», y la «derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica».

Ortega subraya que no impedirán el desalojo del PSOE de la Junta, pero al mismo tiempo advierte de presentar su propio candidato (lo que provocaría ir a unas segundas elecciones) y de una «legislatura interesante», en la que exigirá al Gobierno en minoría pactar «una a una» las leyes que vayan a la Cámara.

Desde el PP y Cs se insiste en que el documento programático sigue, pero el PP añade que escucharán a Vox, al que, recuerdan, algunas de sus peticiones ya están recogidas, como la bajada de impuestos y el adelgazamiento de la «administración paralela». «Necesitamos a Vox para cambiar Andalucía. Su influencia existe nos guste o no», admitió Moreno.