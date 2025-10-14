Flamenco fusión con RADIO MACANDÉ: Gira 'Vuelta al Camino'

IDEAL Martes, 14 de octubre 2025, 16:52 Compartir

El grupo de flamenco fusión más emblemático de la escena española, Radio Macandé, se prepara para deslumbrar a su público con su nueva gira titulada 'Vuelta al Camino'. Este tour marcará un regreso muy esperado a los escenarios, con fechas confirmadas en varias ciudades andaluzas, incluyendo Málaga, Granada, Córdoba, Huelva y Almería. La banda, compuesta por los talentosos linenses Juan Luis Mendoza Moreno y Ernesto Márquez, promete una propuesta íntima que busca reconectar con sus seguidores de siempre, ofreciendo una experiencia única y renovada.

La primera parada será en la Sala Maruja Limón, situada en Alhaurín de la Torre (Málaga), el próximo 17 de octubre. Las puertas de esta emblemática sala abrirán a las 23:00 horas, y el concierto comenzará a la medianoche, brindando a los asistentes una noche llena de buena música y un ambiente acogedor. Oferplan Granada de IDEAL ha puesto a la venta entradas a un precio exclusivo, lo que garantiza que los seguidores no se pierdan esta cita inolvidable.

'Vuelta al Camino' es más que una simple gira; representa un hito en la carrera de Radio Macandé, que celebra más de dos décadas de trayectoria musical. Este tiempo les ha permitido consolidarse como uno de los grupos más singulares dentro del género del flamenco fusión en España, fusionando la tradición con sonidos contemporáneos y creando un estilo inconfundible.

El tour estará acompañado de un EP especial que incluirá versiones acústicas de algunos de sus grandes éxitos, tales como «La Lola», «Déjalo conmigo» y «Por qué». Además, los fans podrán disfrutar de su más reciente sencillo, «Estoy hartito», que refleja la evolución musical de la banda y su capacidad para adaptarse a los tiempos sin perder la esencia que los caracteriza.

Este formato Unplugged buscará resaltar la pureza de su música, permitiendo que cada nota y cada letra conecten de manera más cercana con el público. Aprovechando la intimidad que ofrece el formato, Radio Macandé espera cautivar los corazones de sus seguidores con una experiencia profunda y emocional.

Con esta nueva etapa, Radio Macandé reafirma su compromiso con los sonidos del flamenco fusión y su dedicación a seguir innovando dentro del panorama musical español. Los fanáticos de la banda así como aquellos que deseen descubrir su música están llamados a vivir una noche mágica en esta gira que promete ser un auténtico viaje por emociones y recuerdos.