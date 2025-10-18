Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio de Torre

El fenómeno mundial de la subasta de trasteros llega a Andalucía: así se puede participar

La cita será el próximo viernes 24 de octubre a las 16.00 horas

Alberto Flores

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:48

Los programas televisivos tienen una gran repercusión. Uno de los programas que se pueden ver en la TDT cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y ahora va a tener su episodio real en Andalucía. Y es que sentirse uno de los concursantes del programa televisivo estadounidense '¿Quién da más?' será posible en Málaga.

Esto se debe a que la empresa de almacenamiento Trasteros Plus celebrará una subasta de trasteros. La cita será el próximo viernes 24 de octubre a las 16.00 horas en su centro, ubicado en la avenida de Juan XIII de la capital malagueña. El evento permitirá pujar por más de veinte trasteros abandonados.

Lo más extraño de esta propuesta es que no se conoce lo que hay dentro del espacio hasta el momento de apertura. El plan «está diseñado para quienes busquen vivir una experiencia diferente» señala la organización.

El proceso comienza con la apertura del trastero en presencia de todos los asistentes. Una vez abierto, los participantes disponen de 10 segundos para observar el interior desde la puerta, sin entrar ni tocar nada. A partir de ahí, el trastero se adjudica al mejor postor, que podrá acceder a su interior tras efectuar el pago correspondiente y retirar los objetos en los días posteriores.

En las pujas puede participar cualquier persona. Para ello, los interesados deben inscribirse previamente en la web oficial de la empresay acudir a la cita el día señalado.

