La fecha en la que llegan los restos del huracán Gabrielle a Andalucía como ciclón postropical Las previsiones se van confirmando y todo apunta a que impactará en la Península Ibérica el domingo

C. L. Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:13

Meteored ha confirmado que los pronósticos se están cumpliendo y el huracán Gabriell, o más bien sus restos, llegarán a España en breve. Gabrielle canalizará una masa de aire muy húmeda hacia la Península Ibérica. A pesar de que llegará como ciclón postropical, en su centro se esperan altos valores de agua precipitable, reminiscencias de su origen tropical. Algunos modelos no descartan que mantenga algún rasgo subtropical.

Según el modelo europeo, en la recta final de esta semana Gabrielle se irá transformando en una borrasca más típica de nuestras latitudes. Hay que recordar que no va a llegar ningún huracán a España, sino que este sistema lo hará como ciclón postropical, posiblemente con algún rasgo subtropical. Incluso hay algún escenario que no descarta que pueda irrumpir en la península como depresión o tormenta subtropical al reforzarse tras interactuar con una vaguada.

Que un huracán se transforme en una borrasca o ciclón postropical no quiere decir que vaya a ser un sistema inofensivo. De hecho, su radio de acción aumenta, y aunque los fenómenos adversos asociados a la baja no sean como los de un ciclón tropical, suelen dejar vientos intensos en amplias zonas, lluvias localmente fuertes y temporales de mar duros en torno al centro de la depresión.

El centro de ExGabrielle podría tocar tierra en el suroeste peninsular a partir del domingo al mediodía. Podría dejar lluvias localmente intensas cerca de su centro.

Por otra parte, aunque la irrupción de los restos de un huracán puede resultar llamativos, hay que recordar que en otoño es relativamente frecuente que exhuracanes lleguen a Europa dirigidos por el chorro polar transformados en borrascas tras sufrir un proceso de extratropicalización, y Gabrielle no será una excepción.

A día de hoy, el escenario más probable muestra que el centro de exGabrielle tocará tierra entre el entorno de Lisboa y el cabo de San Vicente a media mañana o al mediodía, existiendo todavía algo de incertidumbre en lo que respecta a su trayectoria final, cosa que por otra parte es habitual con estos sistemas postropicales. Y debido a la cercanía de su núcleo, dejará fenómenos adversos en varias regiones de España.

Lluvias intensas

Según el modelo de referencia de Meteored, Extremadura y el oeste de Andalucía serán las comunidades más afectadas por las lluvias. La baja arrastrará aire subtropical desde el Atlántico y en el propio centro de la depresión los valores de agua precipitable serán muy elevados, reminiscencias de su origen tropical. Hay escenarios que muestran acumulados que pueden sobrepasar los 50 l/m² en puntos de estas zonas entre el domingo y el lunes. A las puertas de la Península dejará rachas de viento de más de 100 km/h en torno a su núcleo, aunque en España no serán tan intensas.

Incluso hay algunos modelos que no descartan acumulados puntuales de más de 100 l/m² en el oeste-suroeste peninsular. Habrá que ir que ver si en lugares del sur de Castilla y León y oeste de Castilla-La Mancha registran precipitaciones de cierta entidad asociadas a este sistema, pero por ahora la dispersión entre los mapas es considerable. En Galicia ya lloverá el sábado por la aproximación de exGabrielle, pero de momento no se intuyen acumulados significativos.

Fenómenos adversos

En cuanto al viento, el domingo puede dejar rachas de más de 50 km/h en el oeste de Galicia, Extremadura y en el oeste de Andalucía, incluso más en áreas expuestas. En el mar, algunas olas aisladas podrían llegar a los 5-6 metros en las costas gallegas y en el golfo de Cádiz. A medida que se acorten los plazos, iremos concretando más en Meteored.

La borrasca se debilitará rápidamente al cruzar la Península o el Estrecho, pero sus restos, un embolsamiento de aire frío en altura y un flujo bien marcado de levante debido al bloqueo escandinavo podría dar lugar a un episodio de lluvias localmente intensas a comienzos de la próxima semana en el entorno del Estrecho y en otras comunidades mediterráneas.

