Un extrabajador de Cruzcampo y su pareja roban 65 barriles de cerveza de un almacén.

Un extrabajador de Cruzcampo y su pareja roban 65 barriles de cerveza de un almacén de Sevilla

No tuvieron problemas en sustraer los barriles depositándolos en una furgoneta de considerable tamaño

C. L.

Martes, 12 de agosto 2025, 16:11

Robo masivo de Cruzcampo en Sevilla. La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Triana por un presunto delito continuado de hurto, mediante el cual se habrían apropiado de 65 barriles de cerveza de la marca sevillana valorados en aproximadamente 10.000 euros, que pertenecían a una empresa de distribución de bebidas, informa ABC de Sevilla.

Añade el citado medio que los hechos tuvieron lugar el pasado mes de julio. Una denuncia de un empleado de la citada empresa de distribución de bebidas argumentaba que en un de sus almacenes se habían percatado de la falta de una gran cantidad de barriles de cerveza Cruzcampo. La Policía se puso manos a la obra y la investigación les llevó a un antiguo trabajador. Y también a su pareja.

Así, los agentes descubrieron que los presuntos autores de los hechos accedían a los almacenes por los cauces habituales de transporte. No en vano, el exempleado conocía el entramado. No tuvieron problemas en sustraer los barriles depositándolos en una furgoneta de considerable tampaño.

Los dos presuntos autores fueron detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

