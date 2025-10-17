Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sala de reuniones de encuentro 'Trade Global' para el fomento de las exportaciones. IDEAL

Estados Unidos y Marruecos acaparan el interés de los exportadores andaluces

Andalucía Trade Global cierra su encuentro internacional con másde 2.000 contactos y la participación de cercade 700 empresas

José Luis Piedra

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Los mercados de Estados Unidos y Marruecos acapararon el interés del sector exportador andaluz en la celebración en Sevilla de 'Andalucía Trade Global', el encuentro ... internacional organizado cada año por la Junta de Andalucía para fomentar la salida al exterior de las empresas de la comunidad. En la edición de este año, la vigésimo primera, las empresas participantes han mantenido más de 2.000 reuniones y se ha contado con la presencia de representantes de 75 países de la Red Andalucía Trade Internacional. En este encuentro internacional, impulsado por la agencia Andalucía Trade, la participación de las firmas andaluzas alcanzó una cifra récord de 708 compañías presentes, representadas por 1.380 profesionales con el objetivo de promover su proyección comercial en el exterior y buscar nuevos mercados para sus productos.

