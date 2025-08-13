Estabilizado el fuego de Tarifa, que pasa a fase de preemergencia tras el regreso de los desalojados El consejero ha recalcado que «todavía queda mucho trabajo, pero hemos avanzado»

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comunicado que el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), ha quedado estabilizado, descendiendo así el nivel del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0. Asimismo, se ha completado el retorno de todas las personas que habían sido desalojadas a causa del fuego.

Así lo ha expuesto el responsable de la Presidencia en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press. En este contexto, Sanz ha agradecido la «paciencia y colaboración» de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que ha dado la enhorabuena a los dispositivos por «su gran labor».

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, Sanz ha informado que, a las 22.30 horas de este martes, el Comité de Operaciones del Plan de Emergencia de Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía ha dado por estabilizado el fuego. En este contexto, Sanz ha destacado que también se ha completado el regreso de todas las personas que habían sido desalojadas, señalando que «la situación vuelve a la normalidad, con las personas ya en los hoteles, urbanizaciones o en sus viviendas».

De esta forma, Sanz ha reiterado su reconocimiento a la «paciencia» de la población ante las decisiones adoptadas, especialmente la evacuación de más de 2.000 personas durante la tarde del pasado lunes. «Una operación que se llevó a cabo con serenidad, en momentos de gran dificultad, peligro y tensión», ha subrayado. Asimismo, ha recordado que ese día «las urbanizaciones, viviendas y hoteles estuvieron en serio peligro», ya que el incendio «se quedó justo a las puertas de las urbanizaciones».

No obstante, el consejero ha recalcado que «todavía queda mucho trabajo, pero hemos avanzado». Además, ha valorado que se ha logrado llegar a este punto «sin ningún tipo de daño material significativo y sin daños para la salud de las personas». «Esto parece un milagro después de ver cómo las llamas estaban prácticamente encima de las casas», ha subrayado.

«Una vez más Andalucía ha vuelto a dar ejemplo de unidad, suma y consenso para trabajar juntos, principalmente para defender y proteger a los ciudadanos, así como de dar respuesta eficaz ante una eventualidad tan difícil y compleja como esta», ha concluido.