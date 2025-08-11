Emotivo adiós de Los Morancos a su cuñado: «Te has ido muy pronto; nos dejas el corazón lleno» En su comunicado, Jorge Cadaval recordó cómo Alberto se integró a la familia hace más de treinta años y destacó su papel como un apoyo constante para Maite y sus hijos, Coke y María

Los hermanos Cadaval, Jorge y César, más conocidos por Los Morancos, han señalado siempre la gran unidad que hay en su familia, y un triste episodio lo ha vuelto a confirmar. Alberto Fernández, esposo de Maite Cadaval y cuñado de los humoristas ha fallecido recientemente, según confirmó Jorge Cadaval a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su comunicado, Jorge recordó cómo Alberto se integró a la familia hace más de treinta años y destacó su papel como un apoyo constante para Maite y sus hijos, Coke y María. «Has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, y una persona fundamental para nuestra familia», expresó el humorista.

La hermana de los cómicos, Maite Cadaval, también se pronunció a través de sus redes sociales, compartiendo fotografías junto a Alberto y un mensaje breve en el que confirmó el profundo afecto que sentía por su esposo: «Te voy a querer siempre».

Su hija María rindió homenaje a su padre con una publicación que incluía una imagen reciente de ambos y un mensaje que reflejaba el cariño familiar: «Te quiero tanto… Os quiero tanto…». Asimismo, replicó las palabras de su tío Jorge, manifestando la pérdida irreparable que supone la ausencia de Alberto.

Aunque Alberto Fernández no era una figura pública que saliera en los medios de comunicación, era muy apreciado dentro del círculo familiar y de amistades cercanas. El mensaje final de Jorge Cadaval reflejó el sentir general de la familia: «Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Gracias por estos años formando parte de esta familia. Te queremos mucho y así seguirá siendo siempre».

El fallecimiento de Alberto ha sido recibido con numerosas muestras de condolencia y apoyo por parte de amigos, seguidores y conocidos del entorno familiar y artístico