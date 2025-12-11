Educación señala que Andalucía está «por primera vez» por encima de la media nacional en titulaciones académicas

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este jueves que «por primera vez ... estamos por encima de la media nacional en titulaciones de la ESO, en titulaciones de bachillerato, en titulaciones de formación profesional y en promoción del alumnado en los diferentes cursos».

En declaraciones a los medios, Castillo ha resaltado en la presentación en Sevilla de la séptima edición de la Liga de Retos en el Ciberespacio National Cyber League (NCL) de la Guardia Civil, que los datos que ha publicado el Ministerio «nos ponen en una situación muy buena porque estamos por encima de la media prácticamente en todas las enseñanzas».

En este sentido, la consejera ha indicado que «esta situación se ha dado gracias fundamentalmente la inversión en educación» y ha destacado «el esfuerzo» que ha hecho la Junta en educación, que son más de 3.000 millones de euros en los últimos cinco años, así como mantener e incrementar el número de profesorado que interviene en los centros.

Por otro lado, Castillo ha señalado que «aunque tengamos 120.000 alumnos menos, incrementar la formación del profesorado ha contribuido a que al final los resultados mejoren».

En esta línea, la titular de Educación ha asegurado que en Andalucía la educación «está en muy buenas manos, está en las manos de los docentes que hacen un esfuerzo todos los días aunque también hay un esfuerzo del alumnado en ir mejorando».

Por tanto, según la consejera «Andalucía vive un momento dulce desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo y eso se traslada porque es como un estado de ánimo». Además, ha puntualizado que toda esa inversión que se ha hecho en Andalucía, «ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Junta, no solo en educación también en políticas sociales, educación, salud, etc; ha repercutido en la sociedad, que mejora». Para Castillo «estos resultados escolares son un ejemplo».

En datos

Los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reflejan que el porcentaje de alumnado que cursa cuarto de la ESO y titula en Andalucía (88,9%) se sitúa por encima de la media nacional (88,5%) por primera vez. Desde el curso 2017-2018 Andalucía ha mejorado en cinco punto porcentuales.

Asimismo, el porcentaje de alumnado que cursa segundo de Bachillerato y titula en Andalucía (90,5%) se sitúa por encima de la media nacional (89,8%) por primera vez. Desde el curso 2017-18 Andalucía ha mejorado en 10,8 puntos el porcentaje.

Por otro lado, la tasa de alumnado titulado en FP Grado Básico en Andalucía acumula tres cursos por encima de la media nacional --20/21, 22/23 y 23/24--, mejorando su posición en dos puestos respecto al curso 2017/2018, pasando de la decimosexta a la decimocuarta posición. El curso 2020-2021 fue el primero por encima de la media nacional de toda la serie histórica.

En este sentido, la tasa de alumnado titulado en FP Grado Medio siempre ha estado por debajo de la media nacional; no obstante, Andalucía ha mejorado su posición en seis puestos respecto al curso 2017/2018, pasando de la decimocuarta a la octava posición entre las Comunidades Autónomas.

Además, la tasa de alumnado titulado en FP Grado Superior está por encima de la media nacional desde el curso 2020/2021. Por tanto, Andalucía ha mejorado su posición en siete puestos respecto al curso 2017/2018, pasando de la decimotercera a la sexta posición entre las Comunidades.

En cuanto a educación secundaria obligatoria, la media de promoción en toda la etapa de la ESO se sitúa en 89,7%, 4,6 puntos más que en el curso 2017-2018 y a menos de un punto de la media nacional (90,6).

Así, el porcentaje de promoción en tercero de la ESO es del 90,3%, a menos de un punto de la media nacional (91,2%), cuando en el curso 2017-2018 la distancia era de tres puntos. Andalucía mejora a Castilla y León, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia o La Rioja.

No obstante, el porcentaje de promoción en segundo de la ESO es del 90%, a menos de un punto de la media nacional (90,6%), cuando en el curso 2017-2018 la distancia era de más de dos puntos. Por tanto, Andalucía mejora a Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia.

A todo ello se suma el porcentaje de promoción en primero de la ESO que es del 89,4%, a 2,5 puntos de la media nacional (91,9%). Andalucía mejora en 2,1 puntos el porcentaje desde el curso 2017-2018 y supera a regiones como Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia.

En cuanto a bachillerato, el porcentaje de promoción en primero de bachillerato es del 89,8%, igualando la media nacional por primera vez, cuando en el curso 2017-2018 la distancia era de más de tres puntos. Andalucía mejora a, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Valencia y Murcia.