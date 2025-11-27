En directo | Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta este jueves el último Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma en el Pleno ... del Parlamento, a unos meses de que se celebren las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026.

En concreto, el debate se extenderá hasta este próximo viernes, 28 de noviembre, en el transcurso de una sesión plenaria que será más larga de lo habitual y se extenderá a lo largo de tres días.

La Junta de Portavoces fijó el orden del día de este Pleno en una reunión con los únicos votos a favor del Grupo Popular, y entre críticas de los representantes de la oposición del PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, por la modificación de la programación parlamentaria prevista para este mes de noviembre.

El Debate del estado de la Comunidad, que está regulado en el artículo 147 del Reglamento del Parlamento, ha arrancado este jueves a partir de las 12.00 horas con la intervención inicial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la que se suspenderá la sesión y se reanudará a las 16.00 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzado por el PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Tras el debate de estos cuatro grupos con el presidente de la Junta, el Pleno se reanudará el viernes 28 de noviembre a las 10.00 horas con la intervención del Grupo Popular, en el que se apoya el Gobierno andaluz.