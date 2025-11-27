Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En directo | Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento andaluz

Sigue en señal de vídeo la sesión plenaria con intervenciones del Ejecutivo andaluz y la oposición

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:04

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta este jueves el último Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma en el Pleno ... del Parlamento, a unos meses de que se celebren las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026.

