La dirección nacional de Podemos y la andaluza acercan posturas, pero sin acuerdo Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez. / E.P. Echenique propone que 'Adelante Andalucía' sea el lema electoral con uso «sin límites», pero Teresa Rodríguez insiste en que sea la marca de la coalición con IU A. AZPIROZ y MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Jueves, 26 julio 2018, 01:08

La dirección nacional de Podemos y la de la organización en Andalucía trataron ayer tarde de acercar posturas tras semanas de enfrentamiento a cuenta de la intención de la ejecutiva autonómica que lidera Teresa Rodríguez de acudir a las andaluzas con la marca electoral Adelante Andalucía y en letra menos visible los nombres de los partidos de la confluencia: Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza. El secretario de Organización, Pablo Echenique, ofreció a los representantes andaluces, Jesús Rodríguez y Nacho Molina, responsables de Política y Organización, respectivamente, que Adelante Andalucía se utilice como lema electoral «sin límites», pero que la marca sea la aprobada por la dirección para todas las confluencias salvo para Cataluña y Galicia, la de Unidas Podemos (más IU y Equo). La dirección andaluza rechaza esta propuesta e insiste en registrar Adelante Andalucía como coalición electoral. La reunión, celebrada en el Congreso, terminó sin acuerdo, aunque ambas partes calificaron de «provechosa» y de haber dado avances.

Cada parte sacó sus conclusiones y comunicados distintos. Fuentes de la Secretaría de Organización nacional informaron de que se ha propuesto a Rodríguez que el nombre de la candidatura sea 'Unidas Podemos Izquierda Unida', algo que justifican en la decisión los inscritos para todos los territorios. A cambio, desde el departamento que dirige Pablo Echenique se acepta que Adelante Andalucía sea el lema principal, «con todo el protagonismo que deseen darle durante la campaña».

Para Echenique, «esta solución representa el consenso entre el deseo manifestado por la dirección andaluza de tener un nombre con protagonismo de Andalucía, y el mandato de las bases de Podemos de que el nombre de este partido forme parte preferente de la candidatura», señalaron las fuentes consultadas, que incidieron en que mantener la marca Podemos en las papeletas es una cuestión crucial.

«Esperamos que lo consideren y podamos pasar página para que se pueda empezar a hablar de las necesidades de los andaluces y las andaluzas y de las propuestas que tenemos para mejorar la vida de la gente en esta tierra. La prioridad es ganar las elecciones a Susana Díaz y eso no se consigue con debates internos que hablan solamente de nosotros«, afirmaron fuentes de la dirección nacional de Podemos.

La respuesta de la dirección andaluza fue la de rechazar esta idea de Echenique. En una nota posterior a la del secretario de Organización, critican que la propuesta «no cumple con el mandato de poner a Andalucía en el centro». Insiste en que resta visibilidad «al resto de fuerzas hermanas con las que formamos coalición y no tenemos ninguna intención de invisibilizar a Izquierda Unida en Andalucía».

«Estamos seguros que tras nuestros argumentos han comprendido que para ganarle a Susana Díaz necesitamos una fuerza andaluza», subraya la nota de Podemos Andalucía, para remarcar que su propuesta será «Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y el resto de organizaciones que consigamos incorporar».

«En Andalucía no tenemos intención de dejar a nadie fuera ni que nadie se sienta menos. El nombre que proponen por la vía de los hechos es Unidas Podemos, y eso excluye a Andalucía, a Izquierda Unida y al resto de organizaciones confluyentes. El nombre se consensúa entre todas las fuerzas hermanas, no lo imponemos nosotros, no es nuestro estilo», añade la nota.

Podemos Andalucía recuerda que la idea de acudir a las elecciones andaluzas bajo una marca propia ha sido entendida por las bases cuando han apoyado a Teresa Rodríguez en un 75% frente al 22% de la candidata Isabel Franco, avalada por la dirección nacional que lidera Pablo Iglesias. El acuerdo por ahora parece inviable, aunque desde Andalucía se espera convencer a la dirección nacional. Echenique apela al reglamento aprobado para las confluencias cara a las autonómicas y municipales, pero desde Andalucía se recuerda que antes se aprobó el reglamento regional.