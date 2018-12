Susana Díaz sugiere que debería aplicarse el 155 en Cataluña Susana Díaz, en una imagen de archivo / EFE Reitera que se presentará a la investidura y reta a Rivera a elegirla a ella o a aliarse con la «derecha machista y xenófoba» en alusión a Vox MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 25 diciembre 2018, 15:56

Susana Díaz ha sugerido en una entrevista en la cadena Ser este medio día que el Gobierno de Pedro Sánchez debería aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, lo que implicaría volver a dejar sin efecto el gobierno de Quim Torra en la Generalitat. Díaz se suma así a los barones del PSOE que no ven acertada la política de Sánchez con Cataluña porque le estaría dando votos a Vox y a Ciudadanos ante unas elecciones municipales y autonómicas en mayo. Díaz, que ha señalado el tema catalán como una de las causas de la debacle del día 2 de diciembre por las que el PSOE, pese a ganar los comicios, puede irse a la oposición en Andalucía ante la mayoría absoluta que suman PP, Cs y Vox, se ha pronunciado por primera vez en muchos meses sobre el conflicto territorial. Ha afirmado que el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña no pueden hablar «como un gobierno de igual a igual» y que no puede abordarse como solución a lo que está pasando en Cataluña como un «conflicto político entre dos gobiernos». Añade que es partidaria del diálogo, pero siempre que uno «no se salte el estado del Derecho». En su opinión, la Generalitat «está echando un pulso a la Constitución y al Estado de derecho, y lo más duro que están quebrando es la convivencia entre ciudadanos». Preguntada sobre si es partidaria de la aplicación del 155, ha reiterado: «Siempre que se salte uno el Estado de Derecho está la Constitución para protegernos, esa es la fortaleza de nuestra democracia. El Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Lo creía antes y lo sigo creyendo ahora», ha manifestado. Ante la insistencia del periodista sobre la aplicación del artículo de la Constitución ha insistido sin pronunciarse abiertamente: «Siempre es posible el dialogo cuando se respetan las leyes, y en Cataluña llevan demasiado tiempo los dirigentes saltándose las normas».

Susana Díaz ha hecho estas declaraciones en el marco de una entrevista que cada 25 de diciembre suele conceder a la cadena Ser en Sevilla. La cuestión catalana no ha sido el único mensaje distante con Ferraz y Pedro Sánchez. Preguntada sobre si se siente respaldada por el secretario general y la dirección socialista, ha contestado que se siente respaldada por el millón de votantes andaluces y ha explicado que no dejará su cargo porque en el PSOE hay una «tradición que dice que no se vaya a quien ha ganado unas elecciones». Ha insistido en que tampoco se irá si acaba en la oposición. «¿Qué les voy a decir -a los votantes-, que si no gobierno me voy?, eso sería una falta de respeto», ha respondido.

Díaz ha sido rotunda al contestar que «evindentemente» va a presentar su candidatura a la Presidencia de la Junta, aunque no tenga mayoría para salir adelante su propuesta. «Hemos ganado las elecciones, no voy a hacer un Rajoy o una Arrimadas«. Díaz ha retado a Ciudadanos a tener que elegir entre ella, como la más votada, o una coalición con el PP que necesitará el voto de Vox para gobernar. «Rivera ha querido representar la derecha moderada, y ahora tendrá que explicar en Europa si apoya a la derecha machista y xenófoba».