Los destinos, fechas clave y precios para viajar con el Imserso en Andalucía

Destinos atractivos y pecios mucho más asequibles. Eso es lo que promete el Imserso para los mayores de 65 años, que una temporada más esperan para buscar fechas en las que disfrutar de una escapada. La temporada 2025-2026 del Programa de Turismo Social del Imserso y Andalucía comparte turno con otras ocho comunidades para iniciar las reservas el miércoles 8 de octubre, momento clave en el que se abrirán las inscripciones a precios reducidos.

La oferta incluye 879.213 plazas en toda España, pensadas para que pensionistas y personas mayores puedan disfrutar de unas vacaciones asequibles en la costa, las islas o en escapadas culturales. Las reservas se abrirán en dos fases. El primer turno será el 6 de octubre, dirigido a jubilados de Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, entre otros territorios. Dos días después, el 8 de octubre, será el turno de los pensionistas de Andalucía, así como de Aragón, Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura, Cantabria y Melilla.

Para confirmar la plaza, los beneficiarios deberán abonar un anticipo que no supera el 20% del coste total. El pago restante deberá completarse 45 días antes del inicio del viaje, o en el momento de la reserva si se hace con menos antelación.

Los jubilados andaluces disponen de varias vías para formalizar su reserva, desde las porpias agencias de viajes acreditadas en toda la comunidad, hasta la web oficial de Turismo Social para viajes de costa peninsular y escapadas, así como la web de Mundiplan para viajes de costa insular.

Los destinos ofertados

El programa mantiene sus tres grandes modalidades:

-Turismo de costa peninsular: 440.284 plazas en destinos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.

-Turismo de costa insular: 228.142 plazas en Canarias y Baleares.

-Turismo de escapada: 210.787 plazas para circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y a Ceuta y Melilla.

Los primeros viajes comenzarán el 19 de octubre, con salidas hacia la costa peninsular y escapadas culturales. En el caso de los destinos insulares, los grupos saldrán a partir del 22 de octubre.

Los precios para esta temporada han subido ligeramente. De esta forma, los jubilados andaluces podrán disfrutar de unas vacaciones completas por menos de 200 euros en estancias cortas, o por algo más de 200 euros en destinos de playa más largos.

Viajes acompañado

El Imserso ha introducido varios cambios para modernizar el programa. Por ejemplo, suplementos en temporada alta (octubre, mayo y junio) y a partir del segundo viaje de cada usuario. También viajar con mascotas. Por primera vez, se reservan más de 13.000 plazas para quienes deseen llevar a su perro o gato en los viajes de costa peninsular e insular.

Además, existe una tarifa plana de 50 euros destinada a pensionistas con ingresos más bajos, que recibirán una subvención extra para poder viajar.

APor último, el programa permite que las personas acreditadas viajen acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o incluso por hijos con discapacidad (mínimo 45%), siempre que compartan habitación. También existe la opción de habitación doble de uso individual con suplemento, sujeto a disponibilidad.

