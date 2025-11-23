Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras salir en libertad. E.P.
Análisis

Después de los cribados, Almería

Juanma Moreno abordará el debate del estado de la comunidad en sumomento más difícil de la legislatura y con las elecciones ya en el horizonte

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El Parlamento de Andalucía celebrará los próximos jueves y viernes el debate sobre el estado de la comunidad y el primer vaticinio es que esperan ... dos días de bronca monumental. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había adelantado días atrás que antes de fin de año tendría lugar este debate, pero el anuncio sobre las fechas concretas se produjo el día siguiente de la detención en Almería del presidente de la Diputación y de otros destacados dirigentes del Partido Popular. No puede decirse que Juanma Moreno haya creído que hubiera una manera más adecuada de afrontar este crisis política que dando la cara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Después de los cribados, Almería

Después de los cribados, Almería