El desplome térmico llega a Andalucía con tormentas desde ya Tanto las máximas como las mínimas bajan en toda la comunidad autónoma y desde el jueves podrían darse lluvias en el extremo oriental

Alberto Flores Granada Martes, 19 de agosto 2025, 10:28

La ola de calor por fin llega a su fin. Después de más de dos semanas de calor intenso, este martes los termómetros de Andalucía, al igual que los de toda España, marcarán unos valores más suaves tanto en sus valores máximos como en los mínimos. Y además del bajón térmico, a partir del jueves las tormentas y la lluvia podrían ganar protagonismo.

Lo más destacado este martes tendrá que ver con el desplome térmico que pone fin a la ola de calor. Tras 16 días con los termómetros marcando valores alrededor de los 40 grados durante el día y sobre los 25 por la noche, a partir de hoy las temperaturas serán significativamente más bajas. De hecho, solo hay dos provincias en Andalucía con avisos activos por altas temperaturas hoy: Almería y Málaga.

Prácticamente todo el territorio andaluz tendrá máximas en torno a los 36 grados y las mínimas quedarán alrededor de los 20. Por lo demás, la jornada estará marcada por cielos despejados y rachas de viento muy fuertes en el Levante almeriense.

El miércoles volverá a ser un día marcado por la estabilidad en el que las temperaturas seguirán bajando. Córdoba y Málaga serán las provincias andaluzas más calurosas con 36 grados, mientras que el resto verán como los termómetros marcan unos 33 grados en su valor máximo. Las mínimas también bajarán, con buena parte de la región ya por debajo de los 20 grados.

Posibles lluvias y tormentas

A partir del jueves la situación de estabilidad podría cambiar en el extremo oriental de la comunidad autónoma con la llegada de lluvias y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que podrían darse chubascos ocasionales por la tarde en las provincias de Almería y Granada. Además, las temperaturas seguirían siendo suaves y las mínimas bajarían aún más.

Los chubascos tormentosos podrían repetirse también el viernes, día en el que las máximas podrían ascender ligeramente en toda Andalucía. El viernes sería un día bastante más estable aunque podrían darse nuevos chubascos en las sierras orientales con las temperaturas subiendo hasta acercarse de nuevo a los 40 grados.