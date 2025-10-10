Descubre este pequeño pueblo blanco junto a un Bosque de Cobre este otoño en Andalucía Esta es una combinación perfecta para visitar la montaña e incluir alguna ruta de senderismo

Con las temperaturas templadas, otoño es una época ideal para conocer pueblos de montaña y hacer rutas de senderismo en Andalucía. Siendo un plan estrella para esta época del año, muchas personas tratan de buscar lugares que no estén tan frecuentados y así poder disfrutar de mayor tranquilidad.

Concretamente hay un pueblo en la provincia de Málaga con casas blancas, calles empinadas y numerosos castaños que se tiñen de ocre durante estos meses. Se encuentra en el Valle del Genal, en plena Serranía de Ronda, y es perfecto para hacer una ruta de senderismo por el conocido Bosque de Cobre y descubrir sus calles adornadas con colores.

Se trata de Pujerra, un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes ubicado a 770 metros de altitud en el Alto Genal. Se caracteriza por su ambiente rural, calles estrechas y piezas de ganchillo que cuelgan de los balcones y adornan las plazas.

#valledelgenal #pujerra #ronda #serraniaderonda #malaga #andalucia #senderismo #castaña #viajes #naturaleza #actividadesalairelibre #viral #consejos #parati ♬ original sound - marianne @sacalamaletaquenosvamos Ha comenzado el otoño y muy pronto empezarán a teñirse de tonos dorados, rojizos y ocres nuestros campos y bosques; y uno de mis lugares favoritos para ver este fenómeno es el Bosque de Cobre. Se encuentra situado en el Valle del Genal (Serranía de Ronda en Málaga) y se puede acceder a él a través de varios pueblos de la zona, aunque yo prefiero hacerlo siempre a través del pueblo de Pujerra. Lo ideal es hacer rutas de senderismo respetando siempre la naturaleza y recordad que no está permitido llevarse castaña de los castaños pues son privados. La mejor época para visitar la zona es entre mediados de octubre y principios de noviembre (cada año cambia semana arriba o semana abajo dependiendo de la época de la caída de la hoja). Consejo: es mejor hacer esta actividad entre semana porque los fines de semana suele estar más concurrido y aparcar será tarea casi imposible. #bosquedecobre

Su celebración más conocida es la Fiesta de la Castaña, en la que abundan los 'tostones' y la música popular. Gazpacho caliente, migas, una olla de garbanzos, son algunas de las elaboraciones más emblemáticas del enclave. Por otra parte, merece la pena visitar la Iglesia del Espíritu Santo, del siglo XVI, la cual destaca por su campanario barroco.