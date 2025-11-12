El desconocido 'safari' por una sierra andaluza que se realiza en tren por 10 euros

Naturaleza en toda su esencia y una manera de acercarse a ella de forma respetuosa, segura y diferente. Eso es lo que promete el Parque de Fauna Silvestre Collado del Almendral ... , un paraje de 100 hectáreas ubicado en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Este parque ha sido creado con la finalidad de preservar la fauna de estas sierras andaluzas, así como la conservación y educación medioambiental, según explican desde la propia organización.

Se trata de un aula al aire libre donde el visitante podrá aprender de los recursos naturales con los que cuenta este gran parque, y para ello cuenta con un grupo de monitores que hacen de su visita «un momento agradable y ameno».

La visita se inicia en el Centro de Interpretación, donde existen todos los servicios necesarios: sala de exposición, tienda y cafetería. El recorrido se inicia mediante una visita guiada en tren turístico por un recorrido de 5 km aproximadamente desde el que se podrán contemplar en semilibertad ciervos, gamos, muflones, cabra montés y en proceso de reintroducción el corzo morisco.

Durante el trayecto el guía divulgará las características morfológicas de cada una de especie en las distintas paradas que se realizan en la ruta (de unos 45 minutos aproximadamente de duración), así como los parajes que se irán dejando atrás durante el recorrido.

A continuación, los visitantes podrán disfrutar de una ruta a pie de aproximadamente 3 km (ida y vuelta) en la que conocerán los miradores del Castillo de Bujaraiza, donde se observarán los corzos moriscos, reintroducidos en este parque como únicos ejemplares de toda la sierra. Desde el segundo mirador, De las Ánimas, se podrá disfrutar no solo de las magníficas vistas al Pantano del Tranco, sino de la exhibición en vuelo de majestuosas aves rapaces.

Aquellos amantes del senderismo pueden continuar el recorrido hasta el último Mirador, 'Garita Collado del Almendral, a 425 en un recorrido de dificultad media-alta y desde el que podrán disfrutar de la antigua garita de vigilancia de incendios totalmente rehabilitada y acondicionada para el descanso (con mesas y sillas para picnic, charlas, talleres, etc.) y un telescopio que permite divisar los puntos más altos de la orografía del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas como Las Banderillas, Peña Musgo, Puerto de las Palomas, Cabeza Rubia, El Cubo, el Mulón de la Campana, Pollo Segura de Pontones, el pantano del Tranco, Morro de los Arenales o Cerro del Espino.

En este recorrido podrán emplear todo el tiempo que deseen y además disfrutar durante el mismo de la observación de las más de 60 variedades de la flora mediterránea que están identificadas durante todo el trayecto con sus correspondientes carteles identificativos, así como del arte de esculturas en madera a tamaño real que el artista José Llorente realizó en el sendero de acceso a las aves rapaces utilizando como única herramienta de trabajo la motosierra.

Lobo ibérico

El equipamiento incorpora a sus actividades la observación del lobo ibérico. Para ello, cuenta con un recinto vallado en el que se alojan dos ejemplares de esta especie en regimen de semilibertad, y para poder ser observados por los visitantes el centro cuenta con un observatorio elevado desde donde poder contemplarlos y así conocer como viven nuestro protagonistas y aprender su historia. El lobo Ibérico podrá ser visitado en las visitas premium.

Las tarifas oscilan entre los 10 euros de la entrada general y los 15 de la visita premium para los adultos. Los niños, mayores de 65 años y personas con discapacidad cuentan con descuentos. Del mismo modo, los grupos también cuentan con tarifas reducidas. Los menores de dos años acceden de forma gratuita.