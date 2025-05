La desconocida playa de Andalucía que aísla a los visitantes del resto del mundo No hay chiringuitos, no hay hamacas, ni siquiera cobertura móvil, simplemente arena fina y el mar

Todavía quedan refugios en los que alejarse del mundo y conseguir aislarse. Y no están tan lejos. En plena costa de Cádiz, alejada de los núcleos urbanos y de la sobreexposición turística, se encuentra una playa que parece detenida en el tiempo. Allí no hay chiringuitos ni hay hamacas; tampoco llega la cobertura móvil.

Mientras la mayoría de las playas más populares del sur se llenan durante los fines de semana y festivos, este rincón permanece fiel a su esencia: naturaleza en estado puro, dunas, pinares, caminos de arena y una costa que ha conseguido sobrevivir a la expansión de las edificiaciones turísticas. Solo el sonido de los árboles y del mar se escuchan.

Se trata de la playa de Castilnovo, situada entre Conil de la Frontera y El Palmar, un tramo del litoral gaditano que ha sabido conservar su carácter salvaje. Allí solo hay arena dorada, mar abierto y la oportunidad de vivir un verano diferente.

Una de las peculiaridades más celebradas, y para algunos, impensable, de la playa de Castilnovo es que no hay señal de móvil, una forma perfecta de desconectar y así evitar tener que responder correos, hacer videollamadas o revisar redes sociales, algo que para muchos podría ser un inconveniente y para otros una bendición.

Quienes la conocen repiten cada año, y no suelen compartir su ubicación con facilidad. Es parte del acuerdo no escrito que protege a esta joya del turismo de masas. No está señalizada ni preparada para grandes multitudes, lo que hace que siga siendo un secreto a voces entre los andaluces que valoran la calma por encima de la comodidad.

El entorno de Castilnovo es uno de sus mayores tesoros. Rodeada por una zona de marismas, dunas y pinares, esta playa forma parte de un sistema ecológico que acoge aves migratorias y flora autóctona. Es común ver senderistas, ciclistas o familias paseando por los caminos de arena que comunican Conil con El Palmar, en un recorrido que ofrece vistas espectaculares de la costa gaditana.

Además, el Torreón de Castilnovo, una antigua torre vigía del siglo XVI, se alza muy cerca del marpara conferir un espacio único.