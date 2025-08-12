La curiosa imagen del incendio de Tarifa que se ha vuelto viral Medios del Plan Infoca lo combaten mientras la Junta estudia las posibles causa y apunta a que pudo ser intencionado

C. L. Martes, 12 de agosto 2025, 15:20

España ha elevado a nivel de preemergencia ante la gran cantidad de incendios que se registran en distintos puntos del país. Entre otros, en Tarifa, Cádiz. Las imágenes que de allí llegan han dejado impactados a muchos. Entre otras, la inmortalizada por el fotógrafo de la agencia EFE Ricardo Fernández, en la que dos mujeres abandonar sus viviendas en la playa de Atlanterra (Zahara de los Atunes) por el fuego cercano.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha señalado que podría ser intencionado este incendio. Ha informado de que el fuego que el lunes se inició en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) sigue activo pero que tras analizar la situación actual se va a permitir la vuelta selectiva de quienes tuvieron que ser desalojados este lunes.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Zahara de los Atunes, el consejero ha explicado que hay desplegados más de 200 efectivos del Plan Infoca y de Bomberos de la provincia y que quedan «tres focos activos» en el flanco derecho del incendio forestal, el cual «sigue vivo y virulento».

En concreto, respecto a los desalojados de urbanizaciones como Atlanterra y playa de los Alemanes y del hotel El Cortijo, el consejero ha indicado que no podrán volver a sus ubicaciones originales al estar próximos a ese flanco, aún sin controlar, aunque sí se va a permitir la vuelta a quienes se hospedan en los hoteles Meliá, Atlántico, Varadero, Costa Zahara 1 y 2, y en las urbanizaciones más altas, como Mar de Plata, Almadraba Playa, Atlanterra Playa y Jardines de Zahara, Bahía de Plata, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol, al estar ubicados más al sur.