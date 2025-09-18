Cuenta atrás para la llegada de la lluvia y el otoño a Andalucía: dónde bajarán 15 grados las temperaturas A partir del sábado se inicia un cambio de tiempo con el acercamiento de una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera que provoca un incremento de la inestabilidad

C. L. | E. P. Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:30 | Actualizado 11:55h.

El giro radical del tiempo ya se vislumbra a final de semana. Viendo el panorama actual, con temperaturas que rozan los 40 grados en muchas zonas de Andalucía, parece impensable que el otoño esté a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la Aemet anuncia cambios importantes en pocos días en la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 18 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde las máximas oscilarán entre los 38ºC y 39ºC.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, desde las 13,00 hasta las 20,00 horas estarán vigentes los avisos, con temperaturas máximas de 39 grados en la campiña sevillana y la campiña cordobesa.

Por otro lado, en la zona granadina de la Cuenca del Genil y las comarcas jienenses de Morena y Condado; Cazorla y Segura, y el Valle del Guadalquivir también estarán presentes el nivel amarillo de alerta, donde los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 38 grados en la misma franja horaria.

En el resto de Andalucía, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Además, las temperaturas mínimas no tendrán cambios en la vertiente mediterránea, en ligero ascenso en el resto; máximas con pocos cambios.

Llegada de una vaguada

A partir del sábado se inicia un cambio de tiempo en España con el acercamiento de una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera que provoca un incremento de la inestabilidad. Así, se prevén chubascos que se extenderán de oeste a este por el norte de la Península, y que localmente podrán ser fuertes y con tormenta en zonas del Cantábrico y áreas montañosas del este peninsular.

En este sentido, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado que, aún con incertidumbre acerca de la magnitud de este descenso, las temperaturas bajarán por el oeste de la Península. Sin embargo, continuará siendo un día caluroso para la época, algo menos que en días previos, pero con temperaturas entre 5-10ºC por encima de lo normal en buena parte del territorio y se superarán los 30-32ºC en la mitad norte y los 36ºC en el Valle del Guadalquivir.

De cara al domingo y aún con incertidumbre en la predicción, se podría extender el descenso térmico a la mayor parte del país, con una bajada de las temperaturas acusada y que continuará el lunes. De este modo, el lunes podría ser una jornada fría para la época, con valores entre 5-10ºC por debajo de lo normal. La diferencia de temperatura de las máximas en varios puntos de Andalucía puede variar hasta 15 grados respecto a los valores registrados estos días.

Por último, el portavoz ha indicado que, además de esta bajada de las temperaturas, el paso del agua de la vaguada provocaría lluvias y chubascos tormentosos en el norte y este peninsular, que localmente podrán ser «intensos». Asimismo, a partir del domingo en Canarias también bajarán las temperaturas.