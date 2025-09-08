Cuatro rutas para disfrutar de Andalucía en septiembre Cuando el turismo baja, es el momento de recorrer playas escondidas y pueblos con encanto

Andalucía invita a disfrutar de ese último viaje antes de sumergirnos por completo en la rutina. Con paisajes tan diversos como sus gentes, ofrece rutas para todos los gustos que, una vez bajan las temperaturas, se pueden disfrutar en calma. Desde playas escondidas hasta pueblos con encanto. Experiencias que en autocaravana, furgoneta o cámper ganan además un sabor especial. ¿Nos vamos?

La tranquilidad de la costa Almería Cabo de Gata-Níjar

El Parque Natural de Cabo de Gata es una de las opciones más populares entre los turistas durante el verano, aunque en septiembre la vida allí se torna especialmente tranquila. Sus playas se vacían y las olas quedan como una sútil compañía. Es un momento perfecto para relajarse en las playas de Mónsul y los Genoveses, practicar kayak o snorkel y disfrutar de un aperitivo o un buen paseo por los pueblos de Las Negras y San José.

Como opciones para hospedarse, destacan Cabo de Gata Camper Park y Wecamp Cabo de Gata, dos campings que garantizan la comodidad de viajar en caravana pero estando siempre cerca de la costa.

Aventuras de montaña Jaén Sierra de Cazorla

Para quienes prefieren la montaña, la Sierra de Cazorla es una opción inigualable en septiembre. En esta época, la temperatura aún se mantiene agradable, perfecta para ir de excursión en pantalón corto pero con una sudadera en la mochila por si refresca al caer la tarde. Es lo que ofrecen Cazorla, Segura de la Sierra y La Iruela, una buena caminata por bosques y senderos que bordean ríos de agua transparente.

Para pernoctar, hay un área gratuita en Cazorla, aunque también existen opciones como Pozo Alcón o Huesa. Todas ellas son zonas recomendadas para hacer base y aventurarse en los distintos caminos de estas sierras.

Playa y más playa Huelva y Cádiz Costa de la Luz

La Costa de la Luz siempre es buen destino, sobre todo para despedir el verano. Huelva y Cádiz esperan a quienes buscan playas kilométricas como El Rompido, Zahora o Tarifa, las mejores opciones para quedarse a dormir junto a la playa o cerca del casco histórico. Desde estos puntos, el recorrido por ambas provincias despierta todos los sentidos.

En Huelva, el viajero encontrará un ambiente tranquilo y acogedor entre las calles de Isla Cristina y Ayamonte, donde podrá disfrutar de su gastronomía. Aunque más allá de los bares, la Costa de la Luz es conocida por su gran oferta de deportes acuáticos, como kitesurf o paddle surf. Pero para las mejores vistas, habrá que ir al sur. Vejer y Conil son los reyes frente al imponente océano Atlántico.

Cultura y gastronomía Cádiz y Málaga Pueblos blancos

Y del sur de Cádiz vamos al interior, en concreto, a Grazalema, donde senderistas de todas las edades se dan cita para descubrir las joyas que esconde su sierra. Para quienes prefieran paseos con encanto y buen comer, Arcos de la Frontera es su destino. Aunque Zahara de la Sierra y Setenil de las Bodegas le hacen la competencia.

El ambiente crece en Ronda y su serranía, donde no pueden faltar un buen queso de cabra y yemas del Tajo. La gastronomía es la guinda de esta ruta por los pueblos blancos, donde Arriate, Ubrique y Olvera ofrecen opciones gratuitas y de pago para hacer base.