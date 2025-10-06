El Corte Inglés lanza una oferta masiva de empleo en toda Andalucía Incluye puestos de trabajo en distintos departamentos de sus centros comerciales de Algeciras, Benalmádena, Cádiz, Córdoba, El Ejido, Granada, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Sevilla y Sotogrande

Oferta de empleo para trabajar en El Corte Inglés en Andalucía

El Corte Inglés cuenta con grandes centros comerciales en toda España, además de productos asociados como El Corte Inglés Empresas, El Cortes Inglés Seguros, Informática El Corte Inglés, Sfera, Supercor, Viajes El Corte Inglés y una plantilla de 100.000 trabajadores aproximadamente. El año pasado, realizó inversiones por valor de 396 millones, especialmente para mantener el estándar de calidad de los centros comerciales y a reforzar el negocio digital.

El Corte Inglés dispone de una web donde publica todas sus ofertas de empleo disponibles en cada momento; dispone además de un buscador, con el que podrás ltrar dichas ofertas según el puesto o la ubicación.

Una vez que seleccionada la oferta que interesa (pinchando en ella, dentro del listado que ofrece la web de la empresa), se abrirá una página donde aparece toda la información disponible sobre el puesto: requisitos, funciones y condiciones laborales. A la derecha, aparecerá un recuadro que pone «enviar candidatura»: podrá hacerlo a través de linkedin (si tiene cuenta en esa red social) o a través de la propia página. En este último caso, y si aún no estás registrado, deberás crear una cuenta en el portal de empleo de El Corte Inglés (necesitarás un correo electrónico y rellenar el formulario).

Ofertas de trabajo disponibles

En este momento, hay vacantes en los Centros Comerciales de Algeciras, Benalmádena, Cádiz, Córdoba, El Ejido, Granada, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Sevilla y Sotogrande.

Estas son las vacantes:

-Pescadero/a (El Ejido – Almería). Para la gestión y tratamiento de la mercancía, la correcta implantación del producto y su mantenimiento, la atención, asesoramiento y venta de los productos y servicios, etc. Se requiere experiencia mínima de un año y disponibilidad completa.

-Comercial de seguros, en Málaga. Buscan personas con experiencia comercial y ganas de aprender, motivada a trabajar por objetivos, con aptitud y vocación comercial.

-Encargado/a de obra (Málaga). Se necesita incorporar un/a Encargado/a de Obra para supervisar y coordinar la ejecución material de proyectos de construcción. Este puesto actúa como enlace entre el Técnico de Obra y las subcontratas, asegurando que los trabajos se realicen conforme a la planicación, los estándares de calidad y las medidas de seguridad establecidas.

-Personal de pescadería (Sevilla). Ofrecerás una atención personalizada y de calidad al cliente, asesorándolo en su compra y fomentando la venta de productos frescos. Garantizarás una presentación atractiva del mostrador impulsando las ventas mediante un servicio proactivo y contribuirás a la delización del cliente a través de una experiencia de compra satisfactoria.

-Puesto de Recepción International Desk Granada. Se requiere habilidades lingüísticas (dominio alto de inglés, valorándose otros idiomas), experiencia en atención al cliente, retail o ámbito comercial y conocimientos de entorno Ofce.

-Comercial de seguros (Marbella). Buscan personas con experiencia comercial y ganas de aprender, motivada a trabajar por objetivos, con aptitud y vocación comercial.

-Personal de carnicería (Sevilla).

-Coordinador/a de mantenimiento (Sevilla).

-Camarero/a (Algeciras). Te encargarás de la atención en sala o barra, tomando y sirviendo pedidos con agilidad yprecisión, asegurando una experiencia de calidad para cada cliente.

-Carnicero/a (Sotogrande)

-Carnicero/a (Benalmádena).

-Cocinero/a (Marbella). Se requiere formación y/o experiencia de al menos un año en cocina; persona proactiva, con implicación y ganas de aprender; aptitud para trabajar en equipo; disponibilidad a jornada completa.

-Cocinero/a (Algeciras). Se requiere formación y/o experiencia de al menos un año en cocina; persona proactiva, con implicación y ganas de aprender; aptitud para trabajar en equipo; disponibilidad a jornada completa.

-Personal de mantenimiento y conservación (Córdoba).

Camarero/a (Marbella). Te encargarás de la atención en sala o barra, tomando y sirviendo pedidos con agilidad y precisión, asegurando una experiencia de calidad para cada cliente. Se requiere experiencia previa o titulación en Grado Medio/Superior en restauración.