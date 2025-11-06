Correr con leyendas: Linares se prepara para la gran cita deportiva y solidaria

Linares celebrará el 23 de noviembre de 2025 la primera edición de la Carrera Fundación José Luis Martín López, una cita deportiva que nace con ... vocación de convertirse en un referente en el calendario atlético provincial. Figuras emblemáticas del medio fondo español como Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España acompañarán a los participantes en esta jornada solidaria.

La prueba se ha diseñado para reunir a corredores de todas las edades. El programa incluye una Carrera Escolar de 800 metros para niños de entre 5 y 10 años; una Carrera Infantil de 2.600 metros destinada a jóvenes de 10 a 16; y dos carreras populares, de 5 y 10 kilómetros, abiertas a quienes superen los 16 años.

El interés generado ha sido notable: los dorsales para las carreras populares ya se han agotado. Sin embargo, IDEAL ofrece dorsales exclusivos para ambas modalidades, disponibles a través de Oferplan, a un precio especial. Quienes se inscriban podrán compartir recorrido con algunos de los atletas españoles más reconocidos de las últimas décadas. El proceso de inscripción se realizará de forma sencilla desde la propia plataforma.

La Fundación José Luis Martín López subraya que el objetivo de esta iniciativa va más allá del ámbito deportivo: busca fomentar la actividad física, fortalecer el sentido de comunidad entre escolares, familias y vecinos, y promover valores como la solidaridad y el compañerismo.

Un recorrido con memoria

La carrera será también una invitación a recorrer la historia de Linares. El trazado discurrirá por calles y espacios que conservan la huella del pasado minero de la ciudad, visible tanto en su paisaje urbano como en la identidad de sus habitantes. Los participantes podrán contemplar enclaves tan significativos como el Hospital de los Marqueses de Linares o el Mercado de Abastos.

El itinerario evocará, además, la presencia de algunos de los nombres más célebres nacidos en Linares, como el guitarrista Andrés Segovia o el cantante Raphael, cuya influencia cultural continúa muy presente en la ciudad. Correr en Linares, señalan desde la organización, es hacerlo en un espacio donde historia, esfuerzo y pasión se encuentran y avanzan al mismo paso.