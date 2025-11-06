Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Correr con leyendas: Linares se prepara para la gran cita deportiva y solidaria

Figuras emblemáticas del medio fondo español como Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España acompañarán a los participantes. El interés generado ha sido notable: los dorsales para las carreras populares ya se han agotado. Sin embargo, IDEAL ofrece dorsales exclusivos para ambas modalidades

IDEAL

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:19

Linares celebrará el 23 de noviembre de 2025 la primera edición de la Carrera Fundación José Luis Martín López, una cita deportiva que nace con ... vocación de convertirse en un referente en el calendario atlético provincial. Figuras emblemáticas del medio fondo español como Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España acompañarán a los participantes en esta jornada solidaria.

