Un convenio para desarrollar regadíos lleva la relación Junta-Gobierno a un nuevo pico de tensión

Ya no parece haber semana en la que las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no experimente el episodio de ... un nuevo desencuentro. Si hasta ahora el último había sido el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que dejará a Andalucía sin financiación para bonificar el transporte público a los menores de edad, este viernes las diferencias han saltado por la firma de un convenio para el desarrollo de proyectos de regadíos en cuatro provincias andaluzas: Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén.

Las situaciones en las que ambas administraciones ponen en evidencia sus desencuentros no son ni mucho menos inhabituales, pero en esta ocasión lo que ha llamado la atención es que los protagonistas han sido dos responsables que por talante personal no suelen estar en el centro de este tipo de polémicas: los respectivos titulares de Agricultura, Luis Planas y Ramón Fernández-Pacheco. «Lamento profundamente mi decepción personal con el señor ministro», dijo el consejero andaluz al informar del episodio en una comparecencia pública.

El detonante ha sido el acto de la firma del convenio, en el que además de ambas administraciones debían participar asociaciones de regantes y organizaciones agrarias. Después de que problemas de agenda a uno y otro lado obligaran a postergar el acto en varias ocasiones, la firma fue convocada unilateralmente por el Ministerio para este viernes en la Delegación del Gobierno en Sevilla mediante una nota en la que no figuraba el logo de la Junta de Andalucía y sin acordarlo previamente con el Gobierno andaluz, según explicó Fernández-Pacheco, que a la hora en la que se desarrollaba el acto en Sevilla tenía agenda institucional en Marbella.

Situación esperpéntica

Se trató, en su opinión, de una situación esperpéntica. «Entiendo que lo leal en términos institucionales hubiera sido que a la administración que pone el 50 por ciento de los recursos se le hubiera por lo menos preguntado si le parece bien el formato, si le parece bien el lugar, si le parece bien el día, si el consejero va a poder asistir y no que se impusiera mediante una invitación que se ha cursado en la que ni siquiera aparece el logo de la Junta».

No obstante, el consejero señaló que la Junta no actuará de la misma manera en la que lo hizo el Gobierno la semana pasada y a diferencia de Óscar Puente, que anunció que no habría acuerdo para financiar el transporte público de jóvenes menores de 15 años, su departamento sí firmará el convenio, aunque deba hacerlo de manera telemática. «No vamos a castigar a los regantes de Andalucía privándoles de esos recursos», afirmó.

El Gobierno anunció la firma mediante un comunicado como la de un convenio «promovido por el Gobierno a petición de la Junta de Andalucía para optimizar el uso de fondos europeos de desarrollo rural en proyectos de regadíos para beneficiar a comunidades de regantes de las provincias de Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén, ampliable más adelante a regantes de otras provincias».

Mano tendida

Tras el acto, Planas evitó entrar en la confrontación «No quiero hacer polémica del tema, para crearla hace falta que dos la quieran y yo no la quiero», dijo al ser preguntado por este asunto. «Todo el mundo conoce a este ministro, yo soy una persona siempre de diálogo y de mano tendida», señaló.

Sin embargo, las diferencias ya se habían hecho públicas en la red social X, donde Fernández-Pacheco lamentó lo que considera deslealtad de Gobierno al organizar de manera unilateral la firma del convenio con los regantes. «Aportamos 70 millones de euros y ni siquiera se ha contado con nosotros para decidir la fecha, el lugar y el formato».

«Rotundamente falso –respondió el ministro–, en lugar de apoyar a los regantes, el Partido Popular busca de forma gratuita e injustificada el conflicto», afirmación que a su vez fue respondida por el consejero requiriéndole que enseñara un documento, email, carta o mensaje que demostrara que el acto había sido acordado entre ambos equipos».

Más tarde, Fernández-Pacheco señaló que su intención no era avivar una polémica «que no importa a los regantes ni a los ciudadanos, pero tampoco puedo permitir que, por parte del Ministerio, se pisotee a la Junta de Andalucía».