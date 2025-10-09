El consejero Antonio Sanz asume las competencias de Salud de forma provisional tras el cese de Rocío Hernández Así lo recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su edición extraordinaria publicada en la noche del jueves

Tras la dimisión presentada este miércoles por la hasta ahora consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, las competencias de dicha Consejería serán asumidas por el actual titular de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Así lo recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su edición extraordinaria publicada en la noche de este jueves, consultado Europa Press, donde se aprueba el Decreto del Presidente 4/2025, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo.

En dicho decreto, el presidente del Ejecutivo andaluz, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como los artículos 10.1.e), 10.1.j), 22 (apartados 1 y 3), 23 y 24.b) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha formalizado el cese y ha agradecido a Hernández los servicios prestados.

Fuentes del Gobierno andaluz consultadas por esta agencia han precisado que, el consejero de Presidencia asumirá provisionalmente sus competencias, mientras que el presidente decide el nombramiento de un sustituto para dirigir el departamento de Salud, algo que no está previsto que ocurra antes de este próximo fin de semana, que se alarga con el puente del Pilar.