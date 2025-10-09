Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero Antonio Sanz, en una imagen de archivo. EP

El consejero Antonio Sanz asume las competencias de Salud de forma provisional tras el cese de Rocío Hernández

Así lo recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su edición extraordinaria publicada en la noche del jueves

Europa Press

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:04

Comenta

Tras la dimisión presentada este miércoles por la hasta ahora consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, las competencias de dicha Consejería serán asumidas por el actual titular de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Así lo recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su edición extraordinaria publicada en la noche de este jueves, consultado Europa Press, donde se aprueba el Decreto del Presidente 4/2025, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo.

En dicho decreto, el presidente del Ejecutivo andaluz, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como los artículos 10.1.e), 10.1.j), 22 (apartados 1 y 3), 23 y 24.b) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha formalizado el cese y ha agradecido a Hernández los servicios prestados.

Fuentes del Gobierno andaluz consultadas por esta agencia han precisado que, el consejero de Presidencia asumirá provisionalmente sus competencias, mientras que el presidente decide el nombramiento de un sustituto para dirigir el departamento de Salud, algo que no está previsto que ocurra antes de este próximo fin de semana, que se alarga con el puente del Pilar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  4. 4 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  5. 5 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  6. 6

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada
  7. 7 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  8. 8 La UGR bate récord: 168 científicos entre los más influyentes del mundo en el ranking de Stanford
  9. 9

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio
  10. 10

    La Real Academia de Bellas Artes se opone a la rehabilitación del hotel Reúma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El consejero Antonio Sanz asume las competencias de Salud de forma provisional tras el cese de Rocío Hernández

El consejero Antonio Sanz asume las competencias de Salud de forma provisional tras el cese de Rocío Hernández