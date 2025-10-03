La consejera de Salud asegura en Granada que no dimitirá por el fallo en las cribas del cáncer de mama

Sandra Martínez Viernes, 3 de octubre 2025, 11:43 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

La consejera de Salud se ha pronunciado en el I Encuentro de la Escuela Andaluza de Salud Pública a preguntas de los periodistas sobre el tema de los fallos en las cribas a las mujeres con cáncer de mama. Ante la posibilidad de dimitir, la consejera ha asegurado que «eso sería lo fácil». «Mi responsabilidad va mucho más allá», ha asegurado.

Rocío Hernández ha explicado que las mamografías con indicadores dudosos que se envían a los hospitales para ser estudiadas por radiologos se repiten a los pocos meses y que el fallo que han detectado es que no se estaba avisando a estas mujeres de que tenían que repetirse la prueba. «Hay 2.000 mujeres en esta situación y se va a volver a llamar a todas para informarles. Ayer mismo se empezó a llamar a las mujeres, nuestro compromiso es poner soluciones», ha añadido.

La consejera ha explicado que, en estos casos, hasta tres radiólogos analizan las imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba.

«No se les estaba informado»

Algunas de estas mujeres en esa fase intermedia «no han sido informadas» sobre «cuál es la situación», ha reconocido, pero ha garantizado que «no es que estuvieran desatendidas o que haya habido retrasos» sino que «seguían todo el proceso» y lo que ha pasado es que «no se les estaba informado» de que «cuál era la situación» y ahora «se está incorporando ese mensaje para estos casos dudosos» de modo que si tienen «una mamografía dentro de seis meses o un año lo van a saber».

Rocío Hernández no cree que se haya «minimizado» este asunto. «Aunque sí es verdad que ya nos han dicho que habían informado anteriormente, nosotros cuando comenzamos a conocer estos casos fue la semana pasada (...) y asumimos la responsabilidad, y yo como consejera asumo la responsabilidad desde que soy consejera y tengo información de que algo puede estar ocurriendo», ha sostenido.

Ha defendido así que «desde ese primer momento nos pusimos a revisar todo el proceso del cribado del cáncer de mamá para ver dónde estaba ese fallo de comunicación, lo detectamos y lo que hemos hecho es poner las medidas y ayer mismo se empezó ya a llamar a las mujeres».

Por último, ha mandado un mensaje de tranquilidad ya que el 98% de los casos dudosos no tienen cáncer, también ha expresado su preocupación porque disminuya el numero de personas que participa en el cribado.