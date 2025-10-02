Conoce cuáles son los festivos de este otoño en Andalucía y en qué días caen La comunidad disfrutará de cuatro festivos laborables hasta el 21 de diciembre

Muchos terminan el verano con la mirada puesta en los festivos y puentes que pueden aprovechar en otoño para coger las fuerzas necesarias y afrontar la vuelta al trabajo. Pero ya estamos en octubre y es hora de que comience la cuenta atrás para los cuatro festivos laborables que tendremos en Andalucía hasta el próximo 21 de diciembre.

En el Estatuto de los Trabajadores se recogen 14 fiestas laborales al año, ocho son nacionales, cuatro son determinadas por la comunidad y las dos restantes por el Ayuntamiento de cada localidad. Por ello, hay municipios andaluces que pueden tener un festivo más este otoño. No obstante, aquí recogemos las que son comunes para todos los andaluces.

13 de octubre

El 12 de octubre cae este año en domingo y se pasa al lunes 13 como Día de la hispanidad y de la Virgen del Pilar. De esta forma, aquellos que no trabajen el fin de semana, tendrán un puente de tres días.

1 de noviembre

El Día de todos los Santos cae en sábado, pero este no se mueve de día. Según una sentencia del Tribunal de Madrid, la empresa no está obligada a compensarlo, por lo que dependerá del convenio por el que se rija el contrato del trabajador. Además hay que recordar que el viernes 31 de octubre (Halloween) tampoco es festivo.

6 y 8 de diciembre

Los dos festivos laborables restantes y que afectan a toda Andalucía los conocemos como el «puente de diciembre» y son el 6 y 8 de diciembre. Este año el día de la Constitución tendrá lugar el sábado 6 de diciembre mientras que el día de la Inmaculada Concepción será el lunes 8. Estos dos festivos unidos dejarán, al menos, un puente de tres días en la comunidad.