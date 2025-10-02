Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Conoce cuáles son los festivos de este otoño en Andalucía. Ramón L. Pérez

Conoce cuáles son los festivos de este otoño en Andalucía y en qué días caen

La comunidad disfrutará de cuatro festivos laborables hasta el 21 de diciembre

C. L.

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:02

Muchos terminan el verano con la mirada puesta en los festivos y puentes que pueden aprovechar en otoño para coger las fuerzas necesarias y afrontar la vuelta al trabajo. Pero ya estamos en octubre y es hora de que comience la cuenta atrás para los cuatro festivos laborables que tendremos en Andalucía hasta el próximo 21 de diciembre.

En el Estatuto de los Trabajadores se recogen 14 fiestas laborales al año, ocho son nacionales, cuatro son determinadas por la comunidad y las dos restantes por el Ayuntamiento de cada localidad. Por ello, hay municipios andaluces que pueden tener un festivo más este otoño. No obstante, aquí recogemos las que son comunes para todos los andaluces.

13 de octubre

El 12 de octubre cae este año en domingo y se pasa al lunes 13 como Día de la hispanidad y de la Virgen del Pilar. De esta forma, aquellos que no trabajen el fin de semana, tendrán un puente de tres días.

1 de noviembre

El Día de todos los Santos cae en sábado, pero este no se mueve de día. Según una sentencia del Tribunal de Madrid, la empresa no está obligada a compensarlo, por lo que dependerá del convenio por el que se rija el contrato del trabajador. Además hay que recordar que el viernes 31 de octubre (Halloween) tampoco es festivo.

6 y 8 de diciembre

Los dos festivos laborables restantes y que afectan a toda Andalucía los conocemos como el «puente de diciembre» y son el 6 y 8 de diciembre. Este año el día de la Constitución tendrá lugar el sábado 6 de diciembre mientras que el día de la Inmaculada Concepción será el lunes 8. Estos dos festivos unidos dejarán, al menos, un puente de tres días en la comunidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  2. 2

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  3. 3

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  4. 4

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  5. 5

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  6. 6 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  7. 7 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  8. 8 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  9. 9 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  10. 10

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Conoce cuáles son los festivos de este otoño en Andalucía y en qué días caen

Conoce cuáles son los festivos de este otoño en Andalucía y en qué días caen