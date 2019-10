El PP acusa a los socialistas de compra de votos en un pueblo sevillano y el PSOE anuncia una querella contra Bendodo EFE Los populares han destapado manuscritos en Huévar del Aljarafe con un listado de posibles enchufados en empleo municipal para reclamarles el voto MARÍA DOLORES TORTOSA Sevilla Jueves, 10 octubre 2019, 14:03

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha anunciado esta mañana una querella contra el consejero de Presidencia, Interior y Administración Local, Elías Bendodo, que en sede parlamentaria ha acusado a los socialistas de compra de votos en los pueblos por el caso de Huévar del Aljarafe.

Según este periódico, el nuevo equipo de gobierno del PP de esta localidad sevillana ha encontrado decenas de manuscritos atribuidos al que era primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones, que, según el PP, probarían una compra de votos, «casa por casa», a cambio de trabajo en el Ayuntamiento. La nueva alcaldesa del PP, María Eugenia Moreno, ha anunciado que acudirá a la Fiscalía cuando recopile la documentación necesaria para denunciar esta presunta compra de votos. Atribuye los manuscritos encontrados a la denominada 'Operación 1.000', por la que responsables socialistas se habrían dedicado a buscar los mil votos para conseguir la mayoría absoluta en un Ayuntamiento de 3.000 habitantes a cambio de trabajo de sus vecinos. El PSOE de Sevilla desmintió esta acusación.

El asunto se ha convertido en arma electoral en la precampaña de las generales del 10N. En la sesión plenaria del Parlamento andaluz esta mañana, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, debía responder a una pregunta del PSOE sobre los procesos de selección de altos cargos, en alusión a la abogada del PP en el 'caso ERE' Lourdes Fuster, nombrada mediante concurso subdirectora de la Agencia del Agua en la Junta. En su respuesta, Bendodo ha asegurado que el PSOE ha montado una «auténtica agencia de colocación» en Huévar (Sevilla) para añadir que esto «es sólo el principio». «Alguien debe dar explicaciones de cómo contrata personal con el único propósito de comprar votos», ha dicho Bendodo, para añadir que el Partido Socialista se ha «doctorado» en contratación de personal en Huévar. «Ahora ya entendemos esa forma de hacer política del PSOE, lo de pueblo a pueblo, casa a casa, calle a calle», ha ironizado el consejero en alusión a frases de Susana Díaz. Es «indigno decir: voy a contratar a tu hijo pero me tienes que votar», ha dicho Bendodo, para añadir: «Y estoy convencido de que eso lo han hecho en muchos más sitios».

La respuesta socialista no se ha hecho esperar. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha salido al patio del Parlamento para anunciar a los periodistas una querella contra el consejero de Presidencia por sus acusaciones en sede parlamentaria. Cornejo atribuye las acusaciones del PP a una estrategia para «cubrir» sus propios problemas de corrupción, en alusión a la denuncia a la Fiscalía contra el exalcalde del PP del Ayuntamiento de Sevilla Juan Ignacio Zoido, de pagar servicios al abogado de los ERE, Luis García Navarro, marido de Lourdes Fuster y socio de esta en el despacho de letrados que ha ejercido la acusación del PP en varios casos de corrupción en la Junta socialista investigados por la justicia; una denuncia desvelada por el 'Diario de Sevilla'. Este periódico informa de que el bufete de García Navarro recibió 239.000 euros en varios años del Ayuntamiento sevillano.

Cornejo ha reclamado a Bendodo «que rectifique y corrija». «No vamos a permitir que se difame al Partido Socialista por un intento de campaña electoral por sus intereses para cubrir sus vergüenza». Cornejo asegura que en el caso Huévar «no hay absolutamente nada». «Le hemos dicho que se vayan a los tribunales. Hablan, incluso en sede parlamentaria, de que no solamente Huévar, sino en otros pueblos de Andalucía se están comprando votos. No vamos a consentir que se manche al PSOE», ha añadido. Cornejo insiste en que las acusaciones del caso Huévar se basan en «mentiras tendenciosas a un partido de estar dopado, cuando la información que sale a la prensa es que su abogado en el caso de los ERE no solo ha estado pagado con dinero público desde el Ayuntamiento de Sevilla, sino de otros ayuntamientos». Cornejo atribuye a esta denuncia, llevada a la Fiscalía por el empresario malagueño Francisco José Barrionuevo, investigado del 'caso Invercaria', el que el PP destape el 'caso Huévar'. Cornejo ha expresado su extrañeza que la alcaldesa del PP hable ahora de este asunto cuando lo debió conocer al tomar posesión del cargo el pasado junio y aún no lo ha llevado a los tribunales. «Si tiene algo que decir que lo lleve a los tribunales», ha remarcado.